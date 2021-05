Pieluchy wielorazowe: zalety i wady. Jak używać pieluch?

Pieluchy wielorazowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem rodziców. Żyjemy w trudnych czasach, w których zmiany klimatyczne są widoczne gołym okiem, a kryzys klimatyczny staje się coraz bardziej realną wizją. Pieluszki wielorazowe to ekologiczne rozwiązanie, które pomaga nam przyłożyć cegiełkę do troski o planetę. Jednocześnie są dobrym rozwiązaniem dla maluszka. Co warto o nich wiedzieć?

Czym są pieluchy wielorazowe?

Pieluchy wielorazowe najczęściej składają się z otulacza oraz wkładu. Wykonane są z bezpiecznych, miękkich i hipoalergicznych tkanin, dzięki czemu nie podrażniają delikatnej skóry maluszka i nie powodują na niejodparzeń. Dzięki temu, że zrobione są z tkaniny, nie zawierają substancji chemicznych, które mogą wywoływać reakcje alergiczne.

Jak używać pieluch?

Pieluszki wielorazowe nie dostępne w tak wielu rozmiarach jak pieluchy jednorazowe. Najczęściej mają jedną wielkość, a rodzic, zapinając je, powinien je tak dopasować, by nie leżały luźno na brzuszku.

Pieluszki składają się z otulacza, w którym znajduje się wkład wykonany z różnych tkanin (np. mikropolaru). Po każdym oddaniu moczu przez dziecko wkład powinien zostać wymieniony na nowy. Sam otulacz można zmienić po dwu-trzykrotnej wymianie wkładu.

Zalety pieluch wielokrotnego użytku

Pieluszki wielorazowe mają wiele zalet:

są hipoalergiczne

wykonane z certyfikowanych, bezpiecznych tkanin

pozwalają skórze oddychać

nie powodują alergii

są ekologiczne

są ekonomiczne

są ładne

Oszczędność dla portfela

Dzięki temu, że pieluchy są wielorazowe, nie nadwyrężają tak portfela jak zakup pieluszek jednorazowych. Noworodek zużywa od 10 do 12 pieluch dziennie. Biorąc pod uwagę, że w paczce pieluszek jednorazowych jest ich przeważnie około 70, wystarcza ona na tydzień.

Kupując pieluchy wielorazowe, inwestujemy w nie tylko jeden raz. Później ponosimy jedynie koszty prania, dokładnie tak samo, jak w przypadku ubrań.

Plus dla planety

Pamiętając o powyższym, łatwo sobie przeliczyć, jak wiele pieluch jednorazowych zużywają młodzi rodzice. To ogromne ilości, które zanieczyszczają naszą planetę. Z danych wynika, że jedno dziecko w czasie pieluchowania może zużyć nawet ponad tonę pieluch! Zakup pieluch wielokrotnego użytku pozwala zredukować liczbę śmieci i tym samym wspomóc środowisko.

Bezpieczeństwo dla skóry

Pieluszki wielorazowe odprowadzają wilgoć od skóry maluszka, ale robią to bez dodatku środków chemicznych. Nie są bielone chlorem, nie zawierają substancji, które mają pochłaniać mocz. Są naturalne, wymagają więc częstego przewijania, dzięki czemu dziecko nie ma szansy dostać odparzeń pieluszkowych.

Tego rodzaju pieluchy są dobrze tolerowane również przez dzieci, które są alergikami. To rozwiązanie dla rodziców maluchów, które zmagają się z atopową skórą, cierpią na alergie, mają tendencję do wysypek, potówek. Pieluchy wielorazowe są przewiewne, umożliwiają cyrkulację powietrza i dbają o to, by skóra oddychała.

Wady pieluch

Oprócz zalet, pieluchy wielokrotnego użytku mają również wady. Przede wszystkim są nimi:

konieczność częstego zmieniania wkładów

konieczność częstego prania pieluch

Niektórzy rodzice zwracają również uwagę na to, że w pieluszkach wielorazowych dziecko nie przesypia nocy tak mocno jak w przypadku stosowania pieluch jednokrotnego użytku. Trzeba je w nocy przewijać, co może wybudzać dzieci ze snu.

Zakup zestawu pieluch to też dość duży jednorazowy wydatek (około 100 złotych za zestaw składający się z 3 sztuk), a warto mieć na uwadze, że dobrze mieć takich pieluch więcej.

Jak prać pieluchy?

Pieluszki można prać w pralce w temperaturze 60 stopni. Najpierw warto wypłukać je w wodzie z dodatkiem środka do prania, a następnie włączyć właściwe pranie. Zaleca się, by robić to przynajmniej co dwa dni, by w wilgotnych wkładach nie namnażały się bakterie. Co kilka prań warto dodać do płynu lub proszku środek odkażający do prania pieluch.

Istotne jest, by do prania pieluch wielorazowych nie używać płynów do płukania, które mogą zmiękczyć wkłady, przez co stracą chłonność. Nie poleca się również orzechów piorących ani płatków mydlanych. Najbezpieczniej sięgać po produkty, które są dedykowane do prania tkanin maluszków albo bezpośrednio do prania pieluch wielokrotnego użytku.

Dzięki stosowaniu odpowiednich środków do prania, pieluchy zachowają właściwy kształt i na dłużej nam posłużą.

