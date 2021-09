Rewolucja we wczesnym diagnozowaniu autyzmu. Przełomowa metoda wykrywa go w... 10 minut!

Do tej pory wczesne wykrywanie zmian wskazujących na to, że dziecko może mieć autyzm, było bardzo trudne – szczególnie u kilkulatków, u których rozwój mowy i umiejętności kontaktowania się z otoczeniem oraz wchodzenia w interakcje społeczne może znacząco się różnić.

Algorytm, który opracowali badacze z Genewy, pozwala na szybkie i nieinwazyjne rozpoznawanie zaburzeń świadczących o tym, że nasze potomstwo może wymagać szczególnej troski. Wystarczy krótkie nagranie wideo, by sztuczna inteligencja przeanalizowała ruchy malucha i w 10 minut określiła, czy ma spektrum autyzmu.

Jak wcześnie rozpoznać autyzm? Pomoże nowa technologia analizująca gesty dziecka

Na łamach prestiżowego „Scienific Reports” naukowcy z Uniwersytetu Genewskiego przedstawili innowacyjny sposób na wczesne diagnozowanie autyzmu u dzieci. Problem ten dotyczy statystycznie co 54. malucha, ale według lekarzy rozpoznanie zaburzeń rozwojowych przed ukończeniem 3. roku życia może przynieść znaczącą poprawę.

Do tej pory spektrum autyzmu rozpoznawano głównie u dzieci mających więcej niż 5 lat, ale dzięki nowej technologii lekarzom może być znacznie łatwiej prawidłowo ocenić stan małych pacjentów.

System analizujący proste nagranie video, na którym maluch swobodnie bawi się z jednym z rodziców, na podstawie dokładnej analizy gestów dziecka sprawdza, czy pojawiają się zmiany wskazujące na autyzm. Do tej pory sprawdził się w ponad 80-procentach przypadków – zapewniają Szwajcarzy, którzy przetestowali go na 68 zupełnie zdrowych dzieciach i 68 pacjentach ze spektrum autyzmu.

„To doskonały wynik (...), bo w 10 minut możemy uzyskać łatwo dostępną dla każdego informację o niepokojących zmianach. Pozwoliłoby to rodzicom uzyskać wstępną automatyczną ocenę objawów autyzmu u dziecka” – tłumaczy prof. Marie Schaer z Geneva University Neurocenter.

Choć zdaniem specjalistki takie rozwiązanie nadal nie daje 100-procentowej pewności co do spektrum autyzmu, to jednak może być ważną wskazówką do tego, by skonsultować się ze specjalistami i podjąć dalsze kroki w celu postawienia prawidłowej diagnozy.

Naukowcy planują teraz opracowanie aplikacji, która na podstawie nagrania wideo zrobionego smartfonem będzie mogła w 10 minut rozpoznawać autyzm u dzieci. Na obecnym etapie metoda opracowana przez Szwajcarów wymaga bowiem zastosowania specjalnych czujników, które analizują ruchy małych pacjentów. Udoskonalenie tego procesu może doprowadzić do prawdziwej rewolucji w diagnostyce.

