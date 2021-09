Jaki wpływ na oceny w szkole ma noszenie okularów? Nowe wyniki badań

Wbrew pozorom tak banalny czynnik jak noszenie okularów może mieć bezpośredni wpływ na to, jakie oceny zdobywamy w szkole. Amerykańscy naukowcy na łamach prestiżowego czasopisma medycznego „JAMA Ophthalmology” przedstawili wyniki największych przeprowadzonych do tej pory w Stanach Zjednoczonych badań dotyczących wpływu okularów na edukację.

Obserwacje, które udało się poczynić badaczom, zaskoczyły nawet najbardziej doświadczonych specjalistów. Co się okazało?

twitter

Jaki wpływ na postępy w nauce ma noszenie okularów? Korzyści z dbania o wzrok

Badacze z Johns Hopkins Wilmer Eye Institute od 2016 roku prowadzili największe badania dotyczące wzroku wśród około 64 tys. uczniów podstawówek (od 3 do 7 klasy), z których około jedna czwarta miała problemy ze wzrokiem. 8 tys. dzieci i nastolatków w ramach projektu badawczego otrzymało nowe pary okularów.

Naukowcy dzięki temu udowodnili, że osoby noszące okulary osiągają lepsze wyniki w testach językowych i matematycznych. Wyraźnie lepsze efekty dzięki okularom zdobywają także młodzi ludzie, którzy wcześniej mieli problemy z nauką.

„Udało się nam jednoznacznie wykazać, że zapewnienie okularów uczniom, którzy ich potrzebują, pomaga im odnosić większe sukcesy w szkole” – wyjaśnia dr Megan Collins z Wilmer Eye Institute i Johns Hopkins Consortium for School-Based Health Solutions.

Największą poprawę wyników w nauce zaobserwowano wśród dziewczynek, które wcześniej nie nosiły okularów, a także u uczniów szkół specjalnych oraz osób mających trudności w nauce.

„Okulary przyniosły największe korzyści tym dzieciom, które najbardziej ich potrzebowały – zwłaszcza tym, które wcześniej miały problemy w szkole” – dodaje dr Collins.

Lepsze oceny w szkole dzięki... okularom

Naukowcom udało się wykazać, że dzięki samemu noszeniu okularów można osiągnąć takie postępy, na które przeciętni uczniowie bez okularów muszą poświęcić od 2 do około 4 miesięcy nauki (a najsłabsi uczniowie od 4 miesięcy do nawet pół roku dodatkowej edukacji).

Pozytywny efekt na oceny w szkole utrzymywał się przez około 2 lata. Po tym czasie zdaniem badaczy część uczniów wyrosła z dobranych im okularów, przestała je regularnie nosić lub zwyczajnie je zgubiła, co odbiło się także na ich ocenach.

Według specjalistów podkreśla to tylko potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na regularne badanie wzroku u dzieci w czasie nauki szkolnej. Zadbanie o to, by nosiły dopasowane do ich potrzeb okulary może mieć wpływ na postępy, jakie osiągają na kolejnych etapach edukacji.

Czytaj też:

Co jeść, by się lepiej uczyć, czyli... na czym polega „dieta geniusza”?Czytaj też:

Naturalny doping dla mózgu. 5 produktów, które pomagają się lepiej skoncentrować