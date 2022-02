Dzieci cierpiące na bezsenność mogą mieć też problemy ze snem w dorosłym życiu

Bezsenność ma związek ze zdrowiem psychicznym. Dorośli ludzie, którzy mają więcej problemów, mają częściej problemy ze snem. Dlatego tak ważne jest, żeby rodzice zadbali o dobre nawyki, jeśli chodzi o usypianie, jeszcze w dzieciństwie. Przyniesie to dobre rezultaty w dorosłym życiu – twierdzą autorzy badania opublikowanego w czasopiśmie "Pediatrics".

Dlaczego dziecko ma kłopoty ze snem?

Lista czynników, które odpowiadają za nieprzespaną noc, jest długa: stres w ciągu dnia, źle dobrana dieta, niewygodny materac, brak powietrza w sypialni, czy zbyt długi czas spędzony przed ekranem komputera. Amerykańska Akademia Pediatrii zaleca wprowadzenie ograniczenia czasu, w którym dziecko czy nastolatek spędza przed ekranem. Zbyt długie wpatrywanie się w monitor komputera może prowadzić nawet do zaburzeń wydzielania melatoniny, która stanowi kluczowy hormon snu.

Za co odpowiada melatonina?

Melatonina wytwarzana jest w szyszynce – niewielkiej strukturze komórek występujących w mózgu. Bodźcem do jej wytwarzania jest właśnie ciemność, a sygnał o jej zapadnięciu dociera do mózgu z oczu. Wzrost poziomu melatoniny wzmaga senność i daje nam do zrozumienia, że czas na odpoczynek. Światło słoneczne wstrzymuje natomiast produkcję melatoniny i wskazuje nam odpowiednią porę do wybudzenia się. Melatonina odpowiada więc za rytm dobowego snu i czuwania, czyli tak naprawdę steruje naszą aktywnością.

Jakie są objawy bezsenności?

Senność w ciągu dnia

Zmęczenie

Zły humor

Problemy z koncentracją lub pamięcią

Co wpływa na dobry sen?

Ćwiczenia fizyczne w ciągu dnia

Unikanie jedzenia ostrych potraw na co najmniej 2 godziny przed snem

Ograniczenie w diecie napojów zawierających kofeinę

Kiedy decydować się na środki farmakologiczne?

Autorzy badania wskazują przewagę terapii behawioralnej nad farmakoterapią. Nie powoduje ona uzależnienia, a jej skutki utrzymują się dłużej. Pacjent sam uczy się jak radzić sobie z bezsennością.

Do technik behawioralnych należą między innymi:

Technika kontroli bodźców /w łóżku nie powinno się czytać, używać elektroniki, jeść, omawiać trudnych problemów/

Technika ograniczania bodźców /do łóżka powinno się chodzić spać o stałej porze i wstawać o stałej porze/

Technika relaksacyjna /pomoc w obniżeniu napięcia i ułatwienie zasypiania/

Leki nasenne powinny być leczeniem drugiego rzutu – twierdzą specjaliści.

Czytaj też:

Co trzeci Polak ma problemy ze snem. Jak walczyć z bezsennością?