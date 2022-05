Dzieci, które chodzą po drzewach, są szcześliwsze. Są na to naukowe dowody

Według nowych badań dzieci, które spędzają więcej czasu na zabawie przygodowej, rzadziej mają objawy lęku, depresji i są szczęśliwsze. Takie dzieci dużo lepiej zniosły lockdown spowodowany pandemią COVID-19.

Co daje dzieciom chodzenie po drzewach?

W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Uniwersytetu w Exeter zapytano rodziców, jak często ich dzieci angażują się w „porywającą i ekscytującą zabawę”, podczas której mogą odczuwać strach i niepewność. Badanie zostało opublikowane w „Child Psychiatry & Human Development”. I jak podkreślają naukowcy, dzieje się to w czasie, kiedy współczesne dzieci mają mniej okazji do przygód poza zasięgiem wzroku dorosłych, takich jak wspinanie się po drzewach, jazda na rowerze czy skakanie z wysokich miejsc. Badanie miało na celu sprawdzenie teorii, zgodnie z którą, zabawa przygodowa daje możliwość uczenia się, pomaga budować odporność u dzieci, a tym samym pomaga zapobiegać problemom ze zdrowiem psychicznym.

Zespół naukowców przebadał blisko 2500 rodziców dzieci w wieku 5-11 lat z Irlandii Północnej oraz Wielkiej Brytanii. Rodzice odpowiedzieli na pytania dotyczące zabaw ich dziecka, ogólnego stanu zdrowia psychicznego (przed COVID-19) i nastroju podczas pierwszego lockdownu z powodu pandemii. Naukowcy odkryli, że dzieci, które spędzają więcej czasu na zabawie na dworze, rzadziej doświadczają lęków i depresji. Te dzieci były również bardziej pozytywnie nastawione do świata podczas pandemicznego zamknięcia.

Więcej zabawy to więcej szczęścia i mniej depresji

– Bardziej niż kiedykolwiek martwimy się o zdrowie psychiczne dzieci, a nasze odkrycia pokazują, że możemy pomóc je chronić poprzez zapewnienie im wielu okazji do przygód. Taka zabawa jest bezpłatna, instynktowna i satysfakcjonująca dla dzieci, dostępna dla wszystkich i nie wymaga specjalnych umiejętności – mówi Helen Dodd, profesor psychologii dziecięcej na Uniwersytecie w Exeter, która kierowała badaniem.

Dan Paskins z organizacji Save the Children mówi, że każde dziecko potrzebuje okazji do zabawy i zasługuje na nią. – To badanie pokazuje, że jest to jeszcze ważniejsze, aby pomóc dzieciom w rozwoju po tym wszystkim, co straciły podczas ograniczeń związanych z pandemią. Więcej zabawy oznacza więcej szczęścia, mniej lęków i depresji – mówi.

