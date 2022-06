Syndrom zapomnianego dziecka. Jak można zostawić dziecko w samochodzie?

Taka tragedia wydarzyła się ostatnio w Szczecinie. Matka zostawiła półtorarocznego chłopca w samochodzie i poszła do pracy. Była pewna, że zawiozła syna do żłobka. Kiedy chciała odebrać dziecko, opiekunki powiedziały, że tego dnia nikt go nie przywiózł. Dla małego Szymona było już za późno. Dziecko nie przeżyło. W sieci na matkę wylało się wiele gorzkich słów, jak można było zapomnieć o dziecku. To jednak nie jest odosobniony przypadek, a Amerykanie już dawno nadali takim sytuacjom nazwę syndromu zapomnianego dziecka (forgotten baby syndrome). To zjawisko przypadkowego pozostawienia dziecka bez opieki, często przez oddanego rodzica.

Czym jest syndrom zapomnianego dziecka?

Jak podaje serwis eDziecko, większość takich tragicznych przypadków miało miejsce w USA – od lat 90. miało tam miejsce ponad 600 tragicznych w skutkach „luk w pamięci” rodziców i innych opiekunów. Psychologowie twierdzą, że nie ma typów osób, które są to bardziej narażone.

Co zrobić, aby nie zapomnieć o dziecku w samochodzie?

Wiele badań wykazuje, że to stresujący, zagoniony styl życia powoduje większe ryzyko zapominania. Bycie nieobecnym czy pogrążonym w myślach może zadecydować o życiu lub śmierci dziecka. Jak podkreśla serwis eDziecko, luk w pamięci nie powoduje brak miłości, ale zaburzenie pamięci.

Jest kilka sposobów na to, aby nie dopuścić do takiej sytuacji:

poproś opiekunów w przedszkolu czy żłobku, aby zadzwonili, jeśli bez uprzedzenia dziecko nie pojawi się w placówce;

połóż na przednim siedzeniu jakiś przedmiot, który przypomina o obecności dziecka: zabawkę, paczkę pieluch;

zostaw swoje rzeczy na tylnym siedzeniu: np. torbę z laptopem, to sprawi, że musisz otworzyć tylne drzwi, nim odejdziesz od auta;

spróbuj wyrobić w sobie nawyk sprawdzania, czy dziecko jest w foteliku, nim wyjdziesz z samochodu;

wykorzystaj aplikacje, które przypominają o ważnych rzeczach.

Jeśli widzisz dziecko (lub zwierzęta) pozostawione w aucie w upalny dzień, natychmiast reaguj. Zadzwoń na numer 112 – dyspozytor poinstruuje, co należy zrobić i skieruje pomoc na miejsce.

Czytaj też:

Nawodnienie – szczególnie ważne podczas upałów. Co pić, a czego unikać?