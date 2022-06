Jesteś w ciąży? Nie siedź zbyt długo!

W czasie ciąży kobiecie mogą dokuczać dolegliwości kręgosłupa, dlatego już pierwszym jej okresie warto dowiedzieć się, jak prawidłowo siedzieć. Ta wiedza okaże się nieoceniona na późniejszych etapach, kiedy brzuch przyszłej mamy będzie znacznie większy i zacznie coraz bardziej ciążyć – wskazują specjaliści.

Jak bezpiecznie siedzieć w ciąży?

Jeśli kobieta w ciąży chce usiąść, powinna zwracać uwagą, żeby stopy rozstawiać na szerokość bioder i oprzeć je wygodnie na podłodze. Okazuje się, że w ciąży najbezpieczniej jest siedzieć:

na piłce do ćwiczeń. To pozycja, w której kręgosłup jest wyprostowany, a miednica nie jest obciążona. Trzeba pamiętać, żeby piłka była na tyle duża i napompowana, aby miednica znajdowała się wyżej niż stawy kolanowe;

na krześle: by była to bezpieczna i wygodna pozycja do siedzenia w ciąży, wymaga maksymalnego dosunięcia pośladków do oparcia. W ten sposób plecy mogą przylegać całą powierzchnią do oparcia krzesła. Uda powinny być podparte na całej długości, a plecy pozostawać wyprostowane. Dobrze jest wybierać krzesła z podłokietnikami, które ułatwiają wstawanie;

na podłodze: siedzenie po turecku w ciąży sprzyja utrzymywaniu prawidłowej pozycji kręgosłupa i ćwiczeniom oddechowym.

Idź na spacer!

Pamiętaj, że umiarkowana aktywność fizyczna, spacery na świeżym powietrzu są wskazane w ciąży. Wpływają korzystnie nie tylko na zdrowie fizyczne, ale poprawiają również kondycję psychiczną.

Zbyt długie siedzenie może prowadzić do zakrzepów

Badania wskazują, że zbyt długie siedzenie może zwiększyć ryzyko wystąpienia zakrzepów krwi. Nie wskazane jest zwłaszcza w późniejszym okresie ciąży, gdyż może prowadzić do gromadzenia się płynów w nogach i obrzęków.

Cukrzyca ciążowa

Specjaliści wskazują, że siedzący tryb życia przyszłych mam może sprzyjać wystąpieniu cukrzycy ciążowej. Dużą rolę w tym przypadku odgrywają również hormony, które mogą zaburzać wydzielanie insuliny. Skutkuje to podwyższeniem poziomu glukozy we krwi. Do typowych objawów cukrzycy ciążowej zalicza się:

napady głodu,



pragnienie,



osłabienie,



częste oddawanie moczu,



suchość w ustach,

duże przybieranie na wadze.

Niemal każda kobieta ciężarna może odczuwać podobne objawy na różnych etapach ciąży. W większości przypadków są one związane ze zmianami zachodzącymi w organizmie przyszłej mamy, jednak mogą też świadczyć o chorobie. Z tego względu konieczne jest systematyczne wykonywanie wszystkich zleconych badań diagnostycznych – przypominają lekarze.

