Czy kobieta w ciąży może nosić buty na obcasach? Nie ma zakazu, ale...

Kiedy znane osoby i celebrytki w czasie ciąży pokazują się w szpilkach, zwykle spada na nie fala krytyki. Tak było chociażby z księżną Meghan Markle podczas jej pierwszej ciąży. Czy słusznie?

Co się może stać, jeżeli ciężarna założy szpilki?

Jak podaje "The List", zdaniem ekspertów, głównym niebezpieczeństwem w tej sytuacji jest możliwość upadku. Rosnący brzuch, przyrost masy ciała i gorsza kondycja stawów może zwiększać prawdopodobieństwo upadków podczas ciąży. A taki upadek może potencjalnie zranić rozwijające się dziecko, szczególnie w trzecim trymestrze. Dlatego zwykle zaleca się ciężarnym, aby nosiły wygodne i stabilne obuwie.

Jeśli jednak masz ochotę na szpilki, a jesteś w towarzystwie (i w razie czego ma cię kto podtrzymać) i większość czasu zamierzasz siedzieć – to śmiało ubieraj ulubione buty!

Szpilki u ciężarnych mogą powodować dodatkowy ból

Ciąża sama w sobie jest dużym obciążeniem dla organizmu kobiety. Bóle pleców czy uczucie ciężkości nóg to częste dolegliwości, na jakie skarżą się ciężarne. Noszenie szpilek może te bóle i dyskomfort jeszcze bardziej nasilić. Po prostu wtedy kumuluje się wiele rzeczy naraz: przyrost masy ciała, obrzęki i do tego dochodzi niewłaściwe obuwie. To może wywołać ból łydek, stóp i ścięgien. Zamiast dać odpocząć zmęczonym nogom podczas ciąży, buty na obcasie tylko sprawią, że nogi będą ciężej pracować.

Kup buty rozmiar większe

Eksperci radzą, aby w czasie ciąży kupować buty większe, niż zwykle. Stopy są bardziej napuchnięte, a zbyt ciasne buty tylko spotęgują dyskomfort. Dobrą opcją są lekkie buty do biegania lub wygodne trampki. Jednak niektóre sandały i inne płaskie buty też będą właściwe, jeśli są stabilne i mają wygodne wkładki. Jeśli chcesz mimo wszystko nosić obcasy, zadbaj, by buty miały wygodne wkładki i były wyposażone we wkładki antypoślizgowe.

Czytaj też:

Zbijanie wody z organizmu. Jak usunąć nadmiar wody z organizmu?