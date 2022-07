Masz ochotę na cytrusy w ciąży? Może to wskazywać czy urodzisz dziewczynkę, czy chłopca

Czy istnieje powód nieposkromionej chęci na owoce cytrusowe? Zachcianki na niektóre produkty tłumaczy się niedoborem składników odżywczych, których może brakować kobiecie w ciąży. Jeśli na przykład, czasami masz ochotę na sól, organizm zmusza cię do spożywania słonego jedzenia, dzięki czemu będziesz pić i uzupełniać płyny. Tak naprawdę to sygnał, że jesteś odwodniona. To naturalny system ochrony, jaki posiadamy – tłumaczą specjaliści z Pregnancy Food Checker.

Czy ciążowe zachcianki wskazują na płeć dziecka?

Istnieje przekonanie, że jeśli w ciąży masz ochotę na cytrusy, to urodzisz dziewczynkę. Dowodów naukowych na poparcie tego twierdzenia jednak nie ma. Wiadomo natomiast na pewno, że witamina C jest niezbędna do wzrostu, rozwoju komórek, pomaga we wchłanianiu żelaza i wzmacnia układ odpornościowy. Dlatego kobiety w ciąży mogą mieć zachcianki na owoce cytrusowe, które są dobrym źródłem tej witaminy.

Jakie produkty spożywać, żeby urodzić dziewczynkę?

Według specjalistów z Pregnancy Food Checker panie, które chciałyby mieć córeczkę, powinny włączyć do diety produkty bogate w wapń, przetwory mleczne, suszone owoce, orzechy, zielone warzywa. Wskazują, że dieta bogata w wapń sprzyja poczęciu dziewczynki.

Co jeść, żeby urodzić chłopca?

Uważa się, że kobiety, które piją regularnie kawę, przynajmniej dwie filiżanki częściej rodzą chłopców. Spłodzeniu syna sprzyja picie dużej ilości płynów oraz spożywanie pomidorów, orzechów, roślin strączkowych i innych produktów zawierających potas.

Inne metody planowania płci

Rodzice, którzy marzą o potomku płci męskiej, mogą skorzystać ze sposobu polegającego na dokładnym oznaczeniu terminu owulacji. Płodny dzień u kobiety można rozpoznać między innymi po zmianie konsystencji śluzu płodnego, który przybiera wtedy postać gęstego białka kurzego. Uważa się, że zbliżenie w czasie owulacji zwiększa szanse na poczęcie chłopca, ponieważ męskie plemniki są szybsze niż żeńskie i to one jako pierwsze mogą zapłodnić komórkę jajową.

Ci, którzy marzą o dziewczynce, powinny kochać się kilka dni przed owulacją. Uważa się, że żeńskie plemniki są cięższe niż męskie, wolniej się poruszają, ale mogą dłużej przetrwać. To sprawia, że zbliżenie kilka dni przed owulacją zwiększa szanse na poczęcie dziewczynki.

