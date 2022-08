Dziecko stresuje się pójściem do szkoły? Sprawdź, jak możesz mu pomóc

Zbiór najważniejszych porad przygotowali eksperci z amerykańskiej Kliniki Mayo. Odnieśli się m.in. do listu zaniepokojonej matki, której córka właśnie ma rozpocząć edukację w szkole średniej.

Rozmawiaj z dzieckiem o jego obawach

Należy pamiętać, że nie każda osoba reaguje na zmiany w ten sam sposób. Pierwszym krokiem do pomocy jest zachowanie zdrowego nastawienia i skupienie się na pozytywach. Eksperci polecają, aby usiąść z dzieckiem i szczerze porozmawiać, co je denerwuje i czego się obawia. Może martwi się, jak zdobędzie przyjaciół? Może problemem jest obawa, że nie poradzi sobie z obowiązkami? A może martwi się początkami w zupełnie nieznanym sobie miejscu? Czasami sama możliwość omówienia tych szczegółów i wyrażenia zdenerwowania słowami może pomóc dziecku. Spróbuj pomóc dziecku stworzyć inne scenariusze, niż te, które ono tworzy. Powiedz też o swoich obawach i doświadczeniach, które pamiętasz z dzieciństwa.

Jak ułatwić dziecku powrót do szkoły?

Przyjrzyj się także możliwościom ułatwienia dziecku powrotu do szkoły. Jeśli możesz, zorganizuj z wyprzedzeniem zwiedzanie szkoły lub spotkanie z nauczycielami (jeśli to nowa szkoła). Porozmawiaj z dzieckiem o zmianach w codziennej rutynie, bo to może być wyzwaniem dla każdego — nawet dla dorosłych.

Zadbaj o takie rzeczy, jak odpowiednia dieta, nawodnienie, odpowiednia ilość snu. To wszystko ma ogromne znaczenie w utrzymaniu dobrego samopoczucia. Jeśli jednak widzisz, że problem może być głębszy i proste środki i wspólne rozmowy i działania nie pomagają, rozważ konsultację ze specjalistą, który pomoże zdefiniować problem i znaleźć najlepsze rozwiązanie.

