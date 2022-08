Powrót do szkoły. Jak rozpoznać wadę wzroku u dziecka?

Jeśli wada wzroku pojawia się we wczesnym dzieciństwie dziecko może nie zorientować się, że coś jest nie tak, dlatego to do rodzica należy wyłapanie nieprawidłowości. To o tyle ważne, że wada wzroku upośledza zdolności poznawcze i motoryczne dziecka, bardzo niekorzystnie wpływając na jego rozwój.

Najczęstszą wadą wzroku u dzieci jest krótkowzroczność. Osoba z tą wadą w większej odległości widzi niewyraźnie, obraz jest jakby rozmyty. Dzieciom może to utrudniać orientację w przestrzeni, może także mieć wpływ na naukę. Krótkowzroczność u dzieci Specjaliści zwracają uwagę, że które widzą niewyraźnie, uczą się mniej efektywnie, a nauka wymaga od nich większego wysiłku. Często postrzegane jako mniej bystre niż są w rzeczywistości. Uwaga! Jeśli dziecko za bardzo zbliża twarz do ekranu, książki lub zeszytu i mimo zwracanej uwagi nie potrafi się tego oduczyć, to może być sygnał, że ma krótkowzroczność. W takich przypadkach należy udać się z dzieckiem na badanie wzroku. Jak zorientować się, że coś jest nie tak? Jeśli dziecko często mruży oczy, skarży się na ich zmęczenie, powinniśmy się zainteresować czy wszystko jest w porządku. Dzieci często reagują w takiej sytuacji pocieraniem oczu, co może narażać je na infekcję drobnoustrojami znajdującymi się na dziecięcych rączkach. Nieoczywistym sygnałem wad wzroku może też być niechęć dziecka do aktywności ruchowych i gier sportowych – taka nieskorygowana wada sprawia, że dzieci czują się w nich niepewnie, a przez to nie chcą brać w nich udziału. Gorszy wzrok, gorszy rozwój Warto wiedzieć, że zaniedbana wada wzroku może mieć poważne, długofalowe konsekwencje dla procesu rozwojowego dziecka.

„Wady widzenia u dzieci wpływają na nieprawidłowy rozwój dziecka. Narząd wzroku zapewnia 80 proc. informacji dla naszego mózgu. Wzrok determinuje w dużym stopniu rozwój ruchu, sprawność ręki, rozumienie świata, jego postrzeganie. Widzenie ma wpływ na naukę i rozwój zarówno fizyczny, jak i psychospołeczny dzieci. Większość dysleksji i dysgrafii wynika właśnie z nieskorygowanych w odpowiednim okresie wad refrakcji" – zwraca uwagę dr Anna Ambroziak, okulistka, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO). Pamiętajmy, że badanie wzroku i wybór okularów nie muszą wcale być dla dziecka przykrym przeżyciem. Obecnie można bardzo precyzyjnie dobrać korekcję do potrzeb, a wybór oprawek projektowanych specjalnie dla dzieci jest naprawdę spory.

