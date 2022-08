Pomysły na smaczne i zdrowe drugie śniadanie dla dzieci do szkoły

Zapewne gorączkowo już myślisz, co pakować swojemu dziecku na drugie śniadanie do szkoły. Zależy ci, żeby maluch nie wybrzydzał, chętnie zjadał to, co mu spakujesz, ale też nie jadł samego cukru i węglowodanów. W rzeczywistości drugie śniadanie dla dziecka to nie taka prosta sprawa. Kolorowy pojemnik może wrócić z całą zawartością do domu.

Czas więc przygotować dziecku do szkoły przekąski całkiem nowej jakości. W lunchboxach powinny królować warzywa, owoce, białko i błonnik – bez względu na to, czy dziecko je obiad w placówce. Zapomnij więc o gotowych pączkach, rogalikach, wafelkach, deserkach czy produktach, które tylko udają, że są zdrowe. Kiedy rodzic przyrządza dziecku drugie śniadanie samodzielnie, może mieć pewność, że uniknie niepotrzebnych dodatków do żywności.

Poniżej przedstawiamy pomysły na sycące, szybkie i łatwe do spożycia posiłki pełne zdrowych składników odżywczych, które sprawią, że twoje dzieci będą miały dużo energii przez cały dzień.

Co na drugie śniadanie dla dziecka?

Nikt już nie chce być widziany z kanapką z szynką i serem w szkole. Poniższe pomysły sprawdzą się lepiej!

Wrapy z hummusem. Wegetariańskie wrapy są niesamowitym źródłem białka i zdrowych tłuszczów z hummusu, a także idealne w dni, kiedy zdajesz sobie sprawę, że skończyły ci się inne przekąski, co zdarza się, jeśli masz w domu nastolatka. Dodaj kilka garści chipsów bananowych na przekąskę między posiłkami.

Pudełkowe burrito. Można to nazwać naszym gwiazdorskim lunchem. Wszystko, co kochasz w burrito, znajduje się w pudełku! Użyj dowolnego źródła białka, takiego jak szarpana wieprzowina, duszona wołowina, gotowany kurczak lub czarna fasola. Dodaj salsę warzywną i „nachosy” z pokrojonej i podpieczonej pełnoziarnistej tortilli.

Kanapka z sałatką jajeczną. Wymieszaj posiekane jajka z awokado i łyżeczką jogurtu. Włóż do pojemniczka i zamknij go, a obok dodaj kroki pełnoziarnistego chleba. Umieść w osobnej przegródce rzodkiewki i słupki ogórka.

Grecka pita z kurczakiem. Zamień zwykłą kanapkę na ten prosty, a ciekawy sposób! Uzupełnij hummusem i warzywami.

Wytrawne babeczki. Jajka wymieszaj z pokrojonymi dodatkami: szynką, papryką, pieczarkami itd. Zapiecz w piekarniku.

Słodkie kule. Zmieszaj płatki owsiane z dodatkiem miodu, puree dyniowego, żurawiną i pestkami dyni. Uformuj kulki.

Upewnij się, że pakujesz wystarczająco dużo jedzenia

Chodzi po prostu o zapewnienie zbilansowanego lunchu ze zdrowymi tłuszczami, takimi jak hummus, orzechy i masło orzechowe. Pamiętaj o źródłach białka, takich jak indyk, chuda szynka, jajka na twardo, tuńczyk. Dobierz też odpowiedni rodzaj węglowodanów: pieczywo pełnoziarniste, zbożowe ciastka, ryż i owoce. Jest to ważne, aby twoje dziecko było najedzone, skoncentrowane i pełne energii do końca dnia. Jeśli nastolatek zostaje w szkole do późna, najlepiej zapakuj też dodatkową zdrową przekąskę.

Jeśli twoje dziecko chce samodzielnie spakować lunch, pozwól mu na to!

Czekałeś na ten moment od lat, a teraz nadszedł na to czas. Upewnij się tylko, że lodówka i spiżarnia są zaopatrzone w zdrowe produkty, takie jak świeże owoce, warzywa, hummus, krakersy pełnoziarniste, składniki na kanapki, opakowania. W przeciwnym razie nastolatki pozostawione same sobie zapakują chipsy, ciasteczka i 5 paczek sera. Skontroluj, co dziecko bierze do szkoły. Zwracaj uwagę na to, co lubi, by szykować mu podobne jedzenie samodzielnie.

