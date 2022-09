Otyłość w ciąży naraża na urodzenie dziecka z tym zespołem. Są badania

Dzieci z ADHD, czyli zespołem nadpobudliwości psychoruchowej przybywa. Szacuje się, że w grupie wiekowej od 3 do 17 lat zdiagnozowane ADHD ma ok. 6 mln dzieci na świecie. Coraz większym problemem staje się również otyłość w ciąży. U około 30 proc. kobiet lekarze stwierdzają otyłość, dotyczy to zwłaszcza tych, które cierpią na cukrzycę ciążową.

Otyłość matki to jeden z czynników rozwoju ADHD u dzieci

Naukowcy przebadali 1036 dzieci urodzonych przez kobiety z cukrzycą ciążową. U trzynastu procent z nich zdiagnozowano ADHD. We wnioskach z badania stwierdzono, że dzieci kobiet z cukrzycą ciążową i otyłością są dwa razy bardziej narażone na ADHD, w porównaniu do tych urodzonych przez matki z prawidłową wagą ciała.

„Nasze badanie dowodzi, że kobiety w ciąży z otyłością i cukrzycą ciążową rodzą dzieci z długotrwałymi zaburzeniami zdrowia psychicznego, takimi jak ADHD. Ważne jest, aby lekarze wskazywali swoim pacjentkom znaczenie zdrowego przyrostu masy ciała w czasie ciąży” – powiedziała współautorka badania, dr Verónica Perea ze szpitala Universitari MutuaTerrassa w Barcelonie w Hiszpanii.

Cukrzyca ciążowa

Cukrzyca ciążowa to rodzaj hiperglikemii, która pojawia się w ciąży. Może się jednak zdarzyć, że dopiero, gdy kobieta spodziewa się dziecka, zostanie rozpoznana choroba, która rozwijała się już wcześniej. Badanie poziomu glukozy pozwala na zdiagnozowanie choroby.

Rozpoznanie cukrzycy ciążowej stawia się, jeżeli poziom glukozy:

na czczo wynosi 92 mg/dl (5,1 mmol/l) lub więcej,

w 60 minucie badania wynosi 180 mg/dl (10 mmol/l) lub więcej,

w 120 minucie badania wynosi 153 mg/dl (8,5 mmol/l) lub więcej.

Leczenie cukrzycy ciążowej opiera się przede wszystkim na stosowaniu diety i wdrożeniu codziennej aktywności fizycznej.

Co to jest ADHD?

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD (z ang. attention deficit hyperactivity disorder) to zaburzenie rozpoznawane w pierwszych siedmiu latach życia dziecka. Jego podłożem są zmiany w pracy mózgu, które utrudniają dziecku kontrolę impulsów, emocji i zachowań oraz skupienie uwagi. Pierwszym krokiem w leczeniu jest psychoedukacja rodziców, opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców.

