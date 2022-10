Ile czasu dziecko może spędzić w foteliku samochodowym? Fizjoterapeutka tłumaczy

Fizjoterapeutka Ewa Kowalczyk prowadzi na Instagramie popularny profil (śledzi go ponad 80 tys. osób) o nazwie @mama.fizjoterapeutka. W jednym z ostatnich postów przypomina, jak bezpiecznie wozić dziecko w foteliku samochodowym.

Prawidłowa pozycja w foteliku samochodowym

Jak pisze ekspertka, w nieprawidłowej pozycji dziecko:

zsuwa się na jedną ze stron, leży asymetrycznie,

znajduje się w nadmiernym zgięciu.

Trzeba też zwrócić uwagę na same pasy, które mogą być nieprawidłowo ustawione lub źle się układać ze względu na zbyt grube ubranie dziecka. Jak tłumaczy fizjoterapeutka, w prawidłowej pozycji:

głowa, tułów i pośladki dziecka powinny znajdować się w jednej linii,

uda i tułów dziecka powinny tworzyć mniej więcej kąt 90 stopni,

ubranie dziecka pozwala na prawidłowe zapięcie pasów na wysokości ramion lub poniżej tej linii w foteliku tyłem do kierunku jazdy.

instagramEwa Kowalczyk dodaje, w swoim poście, że „ryzyko urazu lub śmierci jest pięciokrotnie większe dla dzieci jeżdżących w fotelikach znajdujących się przodem do kierunku jazdy, w porównaniu do dzieci w fotelikach ustawionych tyłem do kierunku jazdy. Dlatego zaleca się, żeby dzieci jeździły tyłem do kierunku jazdy nawet do 5-6 r.ż”.

Ile czasu dziecko może spędzić w foteliku samochodowym?

Przepisy nic na ten temat nie mówią, więc wszystko zależy tu od rozsądku rodziców. Ewa Kowalczyk zwraca uwagę, że szczególnie ostrożnym trzeba być w przypadku najmniejszych dzieci (do 4 miesiąca życia). „W przypadku noworodków warto ograniczyć podróże samochodem do niezbędnego minimum. Z młodszymi niemowlętami polecam robić przerwę co 1-1,5 h. Dzieci, które wyrosną już z pierwszego fotelika, mają już zwykle ustalony plan dnia i powinniśmy się dostosować do indywidualnych potrzeb dziecka planując przerwy w podróży” – podsumowuje.

