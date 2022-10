Czy zgadzać się na podanie jodku potasu dziecku? Pediatra tłumaczy

Monika Działowska w swoich mediach społecznościowych i na blogu pediatranazdrowie.pl odniosła się do wątpliwości rodziców dotyczących podawania dzieciom jodku potasu.

Teorie spiskowe dotyczące jodku potasu

Lekarka zwraca uwagę, że powinniśmy cieszyć się, że działania prewencyjne są prowadzone na wszelki wypadek już teraz i jak sama podkreśla, ma nadzieję, że najgorszy scenariusz się nie ziści i nikt nie będzie musiał przyjmować jodku potasu. Zaapelowała jednocześnie o rozsądek.

„Przestrzegam Was również przed internetowymi „rewelacjami” mówiącymi o kolejnym „spisku mainstreamu” i zniechęcającymi do przestrzegania zaleceń lekarskich. Oczywiście teorie spiskowe i alternatywne metody „leczenia” są obecnie super klikalne, ale tu naprawdę chodzi o nasze zdrowie i życie. Jestem przekonana, że lepiej ufać wiedzy i doświadczeniu lekarzy z całego świata niż pojedynczym osobom, które wymyślają przeróżne teorie, byle tylko zdobyć uwagę” – napisała.

Czy podpisać zgodę na podanie jodku potasu dziecku?

Monika Działowska nie rozstrzyga jednoznacznie tego dylematu, ale prosi rodziców, aby rozważyli, czy w razie zagrożenia będą w stanie w odpowiednim czasie zapewnić dziecku właściwą dawkę jodku potasu.

„W razie potrzeby lek powinien być jak najszybciej podany. Pytanie jak szybko do nas dotrze informacja, czy z innych źródeł jesteśmy w stanie sprawnie zdobyć lek, dotrzeć do dziecka i podać w odpowiedniej dawce. Myślę, że to wszystko razem może być trudne” – zaznacza. Jednocześnie podkreśla, że „u zdrowych dzieci, zwłaszcza bez poważnych chorób tarczycy, przyjmowania istotnych leków, spożycie preparatu nie powinno dać znaczącego ryzyka działań niepożądanych”.

Lekarka przypomina też, że „w razie konieczności warto wiedzieć, że grupami, które mogą odnieść największe korzyści z przyjmowania jodku potasu są dzieci, młodzież, kobiety w ciąży i karmiące piersią”.

