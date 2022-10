Kiedy dzieci najczęściej łapią infekcje? Jeden punkt wywołał wielkie emocje rodziców

Monika Działowska jest pediatrą i prowadzi popularny na Instagramie profil @pediatranazdrowie. W krótkich filmikach edukuje na temat zdrowia dzieci (i nie tylko). Tym razem wzięła na tapet temat infekcji.

Kiedy dzieci łapią infekcje? Tego unikaj!

Monika Działowska wymieniła najważniejsze czynniki, które sprzyjają częstym infekcjom. Dzieci łapią częściej infekcję, kiedy:

są za ciepło ubrane,

piją za mało wody,

za mało śpią,

jedzą za mało owoców i warzyw,

jedzą za dużo słodyczy,

za mało przebywają na dworze,

nie jedzą ryb lub nie otrzymują suplmentacji DHA,

nie są zaszczepione m.in. przeciwko pneumokokom.

Rodzice: „Pierwszy punkt – trigger dla każdej babci”

Rodzice żywiołowo zareagowali na film lekarki, dzieląc się m.in. swoimi trudnościami w egzekwowaniu jedzenia warzyw, ograniczania słodyczy czy wprowadzaniu ryb do jadłospisu. Ale okazuje się, że to nieodpowiedni ubiór wywołuje szczególnie wiele emocji. „Pierwszy punkt – trigger dla każdej babci” – skomentowała jedna z internautek. „Powiedzmy to Rodzicom! Nie ubierajcie w październiku dzieci jakby był grudzień i -10°!!” – dodała inna.

Eksperci od dawna zwracają uwagę, że hartowanie dziecka i przebywanie na świeżym powietrzu jest jednym ze sposobów wzmacniania odporności. Jednocześnie, jak czytamy w artykule opublikowanym przez Serwis Zdrowie PAP, warto mieć świadomość, że przedszkolaki mogą łapać infekcje nawet 8–10 razy w ciągu roku! Taka częstotliwość chorowania nie jest powodem do niepokoju. Dziecko najczęściej zmaga się z kaszlem, katarem, osłabieniem, gorączką, może nie mieć apetytu, być osowiałe. Dobra wiadomość jest taka, że z chorób kiedyś wyrośnie, poza tym jego odporność można wzmacniać na wiele sposobów. Sprawdź, jak jeszcze wzmacniać odporność u dziecka.

