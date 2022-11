Możesz oddać krew pępowinową. Jest akcja społeczna

Kampanię organizuje Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM). Krew pępowinowa stanowi alternatywę dla szpiku jako źródło komórek macierzystych do przeszczepień. W Polsce ilość zdeponowanych porcji krwi pępowinowej jest zdecydowanie mniejsza niż w USA i Europie Zachodniej. Dni Krwi Pępowinowej mają więc na celu nie tylko zwiększenie zasobów krwi pępowinowej dostępnych publicznie, ale również edukację społeczeństwa w tym zakresie.

Co oznacza oddanie krwi pępowinowej na cele społeczne?

W Dniach Krwi Pępowinowej bierze udział 11 wybranych szpitali na terenie Polski (Warszawa, Kraków, Lublin, Białystok, Poznań, Wrocław, Łódź i Sieradz). Przyszłe mamy rodzące w placówkach uczestniczących w akcji, będą miały okazję przekazania krwi pępowinowej swojego dziecka na cele społeczne do publicznego banku komórek macierzystych. W każdym ze szpitali akcja potrwa trzy dni. Od 2011 roku pozyskano w ten sposób ponad 4300 jednostek krwi pępowinowej na cele publiczne, która następnie została przekazana do dyspozycji Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT. Będą mogły z niej skorzystać osoby potrzebujące terapii komórkami macierzystymi z krwi pępowinowej z Polski i świata.



Przekazanie krwi do banku publicznego na cele społeczne oznacza zrzeczenie się do niej praw, jej dysponentem zostaje POLTRANSPLANT (a nie rodzice, jak w przypadku przechowywania krwi pępowinowej w banku rodzinnym). Pozyskanie krwi trwa kilka minut, jest nieinwazyjne i bezbolesne dla matki i jej dziecka.

Czym są komórki macierzyste?

Komórki macierzyste to pierwotne komórki o zdolnościach do przekształcania się we wszystkie komórki organizmu oraz mające potencjał do samoodnowy i namnażania się. Pozwala to wykorzystywać je do odbudowy lub zastępowania uszkodzonych komórek, a tym samym do leczenia wielu poważnych chorób hematologicznych, onkologicznych, metabolicznych oraz immunologicznych. Na świecie wykonano już ponad 45 tysięcy transplantacji krwi pępowinowej u dzieci i dorosłych. PBKM wydał komórki macierzyste z krwi pępowinowej do terapii już blisko 200 razy. Krew pępowinowa została zastosowana w 7 ośrodkach w Polsce.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) to polska firma biotechnologiczna, która od 20 lat specjalizuje się w pobieraniu, preparatyce, przechowywaniu oraz przygotowaniu do późniejszego wykorzystania w leczeniu komórek macierzystych. PBKM jako jedyny bank w Polsce jest akredytowany przez American Association of Blood Banks, jest również regularnie poddawany audytom Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek sprawdzającym z ramienia Ministerstwa Zdrowia poprawność dokonywanych procesów i stosowanych procedur. Jako jedyny bank w Polsce posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

PBKM wraz z oddziałami w innych krajach Europy tworzy grupę FamiCord, będącą największym w Europie i trzecim największym bankiem komórek macierzystych na świecie. Jako lider, PBKM pozostaje firmą odpowiedzialną społecznie. Oprócz wspomnianych Dni Krwi Pępowinowej na szczególną uwagę zasługuje program „Pobranie na Ratunek” organizowany w celu ratowania życia i zdrowia ciężko chorych dzieci.

Czytaj też:

Przeszczepy komórek macierzystych w Polsce ratują życie chorym na nowotworyCzytaj też:

Co to jest pępowina i jaką pełni funkcję?