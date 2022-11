Matka wydepilowała brwi 3-latce. Szybko wywołała burzę w sieci

Nie od dziś wiadomo, że dzieci są szczere i wprost mówią, co myślą. Niestety czasami prowadzi to do przykrych sytuacji. Potrafią bezlitośnie wytknąć rówieśnikom ich mankamenty, a zanim nauczą się dobrych manier, potrafią skutecznie wprawić innych w kompleksy.

W obliczu strachu o delikatną psychikę swojego dziecka stanęła ostatnio pewna matka z Tiktoka. Leah Garcia wiedziała, że jej córka ma tzw. monobrew – dwie brwi zrośnięte w jedną. To częsta przypadłość również wśród dorosłych kobiet. Jednak te chwytają szybko za plaster z woskiem lub pęsetę i pozbywają się problemu. Ale co zrobić w przypadku 3-letniego dziecka? Teoretycznie nikt nie powinien komentować jego wyglądu, w praktyce dzieci szybko dostrzegą tego typu „inność”.

Wydepilowała 3-letniej dziewczynce brwi. Wideo wrzuciła do sieci

Influencerka zdecydowała więc, że sama wydepiluje dziecku brew. Usunęła plastrem włoski rosnące na środku czoła, tak by brwi dziecka zostały wyraźnie oddzielone. Dyskusyjny wydaje się jednak fakt, że podzieliła się tym na TikToku. Nagranie, w którym mała dziewczynka mówi: „Oj, mamo, to mnie bolało” błyskawicznie obiegło platformę. Dotarło także do osób, które nie śledzą treści parentingowych i wywołało masę komentarzy ze strony widzów.

Co ciekawe, wśród komentujących osób większość pozytywnie oceniła zachowanie Gracii. „Chciałbym, żeby moja mama zrobiła to dla mnie” – napisała jedna z widzek. „Chronisz ją w najlepszy sposób”– napisała inna. „Podziękowałbym mojej matce, gdyby to zrobiła”, „Ona ci podziękuje”– pisały pozostałe.

Znalazło się też kilka osób sceptycznych wobec pomysłu matki. Tiktokerka szybko im odpowiedziała: „Wolę, żebyście wszyscy nazywali mnie złą mamą, niż mam pozwolić mojej trzylatce mieć monobrew, tak jak to mi zrobili moi rodzice!” – napisała z żalem.

Warto jedynie pamiętać, że skóra dziecka jest o wiele bardziej wrażliwa, a przez to narażona na uszkodzenia. Jeśli obserwujemy podobny problem u swojej pociechy, lepiej zgłosić się do kosmetyczki.

