Wcześniaki muszą mieć kontakt z ciałem matki. To radykalna zmiana wytycznych WHO

Kontakt skóra do skóry jest kluczem do poprawy przeżycia wcześniaków – zakomunikowała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). To gruntowna zmiana dotychczasowej polityki, która kazała od razu umieszczać takie dzieci w inkubatorach.

Większe szanse na przeżycie wcześniaków

– Pozwolenie matkom i wcześniakom na pozostawanie blisko siebie od samego początku, bez separacji, zwiększa ich szanse na przeżycie. Pierwszy uścisk z rodzicem jest nie tylko ważny emocjonalnie, ale także absolutnie krytyczny dla poprawy szans na przeżycie i wyniki zdrowotne wcześniaków – powiedziała dziennikarzom w Genewie Karen Edmond, lekarz i pediatra Światowej Organizacji Zdrowia.

Natychmiastowy kontakt „skóra do skóry” powinien być zapewniony „nawet niemowlętom, które źle się czują i mają trudności z oddychaniem”. Jak podkreślają eksperci WHO – takie dzieci też potrzebują bliskiego kontaktu z matką od urodzenia.

Wsparcie emocjonalne i finansowe dla rodziców wcześniaków

Co to zmienia? To wręcz rewolucja w podejściu do opieki nad wcześniakami. Wcześniej WHO mówiła, że „niestabilne” noworodki ważące po urodzeniu mniej niż dwa kilogramy powinny być umieszczane w inkubatorach.

WHO opisuje wcześniactwo jako „pilny problem zdrowia publicznego”, z szacunkową liczbą 15 milionów dzieci urodzonych przedwcześnie każdego roku. To jedno na 10 urodzeń. WHO przedstawiła w sumie 25 zaleceń dotyczących opieki nad wcześniakami, w tym 11 nowych od ostatniej aktualizacji w 2015 roku. Wytyczne obejmują takie kwestie, jak opieka pielęgnacyjna, opieka podczas choroby i podkreślanie znaczenia karmienia piersią. Po raz pierwszy wytyczne zawierają również zalecenia dotyczące zaangażowania rodziny, w tym wezwanie do restrukturyzacji oddziałów intensywnej terapii, aby umożliwić matce i dziecku pozostawanie razem.

Edmond podkreśliła, że ważne jest, aby „dziecko miało kontakt skóra do skóry 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nawet jeśli dziecko musi być na… intensywnej terapii”. Wytyczne WHO po raz pierwszy kładą nacisk także na zwiększenie wsparcia opiekunów wcześniaków, zarówno emocjonalnego, jak i finansowego.

Czytaj też:

Statystycznie to się nie zdarza! Szczeciński szpital chwali się podwójnymi trojaczkamiCzytaj też:

Pomoże kobietom w ciąży, pacjentom po operacji i wesprze odchudzanie. Mowa o... gumie do żucia