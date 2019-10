Jak zachęcić dzieci do mycia zębów?

Łatwiej będą mieć rodzice, którzy dobre nawyki budowali od początku i do mycia zębów przyzwyczajali już niemowlaka. Jeśli dziecko „od zawsze” obcowało ze szczoteczką, będzie to dla niego naturalne. To i tak nie gwarantuje sukcesu w postaci codziennego mycia zębów bez przypominania ze strony dorosłych, ale przynajmniej jest jedna przeszkoda mniej do pokonania.

Trzeba pamiętać, że dzieci kierują się w dużej mierze zasadą przyjemności. Początkowo mycie zębów może wydawać się im atrakcyjnym zajęciem, ale z czasem staje się nudne.

– Dzieci nie mają specjalnej motywacji do tego, aby robić to codziennie od nowa – zwraca uwagę psycholog Małgorzata Ohme.

W końcu zaniedbywanie mycia zębów przez dłuższy czas nie przynosi przykrych konsekwencji – zęby nie bolą, nie wypadają, a dla dzieci nieświeży oddech czy żółty kolor nie są problemem. Unikanie mycia zębów w niczym im nie przeszkadza.

Kilka podpowiedzi, jak zachęcić malucha do mycia zębów

Eksperci doradzają, że warto zainwestować w atrakcyjną szczoteczkę. Na zakupy można wybrać się z dzieckiem i pozwolić, aby to ono znalazło taką, która najbardziej mu się podoba. U dzieci od trzeciego roku życia można już stosować szczoteczki elektryczne, produkowane specjalnie dla tej grupy wiekowej. Jest szansa, że dziecko potraktuje taką szczoteczkę jak zabawkę i chętniej będzie z niej korzystać.

Warto pomyśleć nad wprowadzeniem systemu pozytywnego wzmacniania, np. wywiesić kolorową tablicę, gdzie dziecko będzie przyklejało naklejki lub przyczepiało magnezy za każde wyszczotkowanie zębów.

Można umówić się z maluchem, że za każde umycie zębów bez marudzenia będą punkty wymienne na nagrody, np. za 15 dni z plusami – pójście na atrakcyjny plac zabaw, 30 dni – kino.

– Chodzi jednak o to, by stale utrzymywać uwagę dziecka – nie poprzez doraźne prezenty, ale przez metodę gromadzenia żetonów, punktów, czy czegokolwiek co zostanie ustalone – mówi psycholog.

Podkreśla, że musi być to system wizualny.

– Jak dziecko czegoś nie widzi, to nie umie sobie tego wyobrazić i ciężko mu przełożyć to na coś konkretnego – podpowiada Ohme.

Można rytuał mycia zębów wzbogacić o coś, co będzie motywowało dziecko do wykonywania tej czynności jak należy, a więc np. po każdym umyciu zębów bez narzekania wrzucamy kolorową piłeczkę do słoja.

Warto pamiętać, że dzieci uwielbiają naśladować dorosłych. Ale rodzice nie tylko powinni być przykładem w tej codziennej czynności. Opłaci się wspólne mycie zębów, najlepiej w wesołej atmosferze. Dobrą zachętą jest też pozwolenie, by dziecko umyło zęby dorosłemu.

Dla nieco starszych dzieci, które wciąż nie chcą zaakceptować faktu, że zęby należy myć codziennie, ciekawym pomysłem może być aplikacja z ulubionymi bohaterami z kreskówek, z którymi dziecko się utożsamia. Są tam określone zadania do wykonania, np. po kilkunastu dniach regularnego mycia zębów odsłania się rysunek zagadka, albo przechodzi się na kolejny poziom wtajemniczenia.

– Pomysłów tak naprawdę może być tyle ilu rodziców, każdy najlepiej zna swoje dziecko i wie co na nie działa. Warto zainwestować czas i energię, bo jeśli u kilkulatka wypracujemy dobry nawyk, prawdopodobnie pozostanie mu on już do końca życia – podkreśla psycholog.

Czy dziecku mówić o zagrożeniu próchnicą?

Edukacja na pewno nie zaszkodzi, pod warunkiem, że jest dostosowana do wieku dziecka. Warto wspomóc się książeczkami, które w zabawny i ciekawy sposób przybliżają temat potrzeby higieny jamy ustnej. Jeszcze przed pójściem do przedszkola należy pójść do dentysty, który swoim autorytetem wzmocni przekaz.

Monika Wysocka, zdrowie.pap.pl