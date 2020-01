Dzieci, które spędzają czas na oddziale intensywnej terapii noworodków (OIOM) po urodzeniu, są bardziej narażone na problemy ze zdrowiem psychicznym później, niezależnie od ich masy urodzeniowej, twierdzą naukowcy z McMaster University. Naukowcy przeanalizowali zdrowie psychiczne takich maluchów w dzieciństwie (od 4 do 11 lat) i okresie dojrzewania (od 12 do 17 lat), wykorzystując dane z wywiadów psychiatrycznych z rodzicami i młodzieżą.

Badania opierają się na wcześniejszych doniesieniach, które sugerują, że dzieci o bardzo niskiej masie urodzeniowej, które są przyjmowane na OIOM, częściej rozwijają problemy ze zdrowiem psychicznym w tych latach. Wyniki zostały opublikowane w Archives of Disease in Childhood.

Dzieci przebywające na OIOM-ie mają większe ryzyko problemów ze zdrowiem psychicznym

W badaniu wykorzystano prowincjonalnie reprezentatywną kohortę z badania Ontario Child Health Study z 2014 r., prowadzonego w McMaster. Rodzice dostarczyli dane o zaburzeniach psychicznych dla 3141 dzieci w wieku od 4 do 11 lat oraz u 2 379 nastolatków w wieku od 12 do 17 lat. Dodatkowo 2235 nastolatków w wieku od 12 do 17 lat ukończyło sam wywiad

Dzieci w wieku od 4 do 11 lat, które miały przyjęcie na OIOM, były prawie dwa razy bardziej narażone na jakiekolwiek zaburzenia psychiczne lub więcej niż jedną chorobę psychiczną. Zwiększyło się także ryzyko lęku separacyjnego, specyficznej fobii, zespołu nadpobudliwości z deficytem uwagi lub zespołu buntu opozycyjnego.

W wieku od 12 do 17 lat byli pacjenci OIOM-u pozostawali na prawie dwukrotnie większym ryzyku wystąpienia jakiegokolwiek problemu psychiatrycznego, wielu problemów psychiatrycznych i buntu opozycyjnego, jak zgłaszali nastolatkowie i ich rodzice.

„Istniejące wytyczne dotyczące obserwacji wcześniaków sugerują monitorowanie problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, a niniejsze badanie dostarcza wstępnych dowodów na to, że w przyszłości rozsądne może być rozszerzenie go na wszystkie niemowlęta przebywające na OIOM-ie niezależnie od statusu masy urodzeniowej”, powiedział Van Lieshout, profesor psychiatrii w McMaster.

Van Lieshout dodał, że potrzebne są dodatkowe badania i więcej danych, aby lepiej zrozumieć potencjalne czynniki przyczynowe i dalej identyfikować osoby zagrożone.

