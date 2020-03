Przyjmowanie antyoksydantów z dietą poprawia funkcje płuc u dzieci

Wolne rodniki

Wolne rodniki to maleńkie cząsteczki które powstają w wyniku działania promieniowania jonizującego na komórki oraz reakcji redoks zachodzących w naszym organizmie jako nieprawidłowy efekt uboczny reakcji. Są to cząsteczki niestabilne, gdyż błyskawicznie reagują z innymi często znacznie większymi cząsteczkami, co prowadzi do mikrouszkodzeń w białkach oraz kodzie DNA. Uznaje się, że tzw. „przewlekły stres oksydacyjny”, tj. ciągłe narażenie na powstawanie wolnych rodników, może uszkadzać organizm na poziomie komórki w takim stopniu, że przyczynia się to do szybszego rozwoju chorób cywilizacyjnych. Antyoksydanty są to cząsteczki które potrafią sparować wolne rodniki, a przez to obniżają stres oksydacyjny. Jednym z najlepszych źródeł antyoksydantów są świeże warzywa i owoce.

Antyoksydanty a funkcja płuc

Na łamach European Respiratory Journal ukazała się praca szwedzkiego zespołu badawczego, w której sprawdzono wpływ ilości antyoksydantów w diecie u dzieci w wieku 8 lat, a funkcją płuc w wieku 16 lat. W badaniu wzięło udział ponad 2300 dzieci. Funkcję płuc oceniano za pomocą spirometrii, oscylometrii impulsowej oraz stężenia wydychanego tlenku azotu. Podaż antyoksydantów oceniono na podstawie dokładnego kwestionariusza dietetycznego. O ile w grupie zdrowych dzieci nie zauważono, aby podaż antyoksydantów miała wpływ na funkcje płuc w późniejszym wieku, jednak w przypadku dzieci z astmą, które stanowiły 7 procent grupy badanej, większe spożycie antyoksydantów miało związek z lepszą funkcją płuc. Tak więc wyniki sugerują, że szczególnie kuku dzieci chorych na astmę należy zwracać uwagę za odpowiednią podaż antyoksydantów.

Czytaj także:

Leki wchodzą w interakcje. 10 wskazówek, jak ich uniknąć