Badanie ASO wykrywa zakażenie paciorkowcem. Na czym polega?

Badanie ASO najczęściej wykonywane jest u dzieci. Pomaga zdiagnozować choroby wieku dziecięcego takie jak angina czy szkarlatyna. Co trzeba o nim wiedzieć?

Co to jest badanie ASO?

Badanie ASO to badanie ilościowe antystrepolizyny inaczej nazywane odczynem antystrepolizynowym. Wykonuje się je, by potwierdzić zakażenie paciorkowcem typu A, który wywołuje groźne choroby obrębie gardła i górnych dróg oddechowych, m.in. szkarlatynę. Chorobom tym towarzyszy gorączka, bole gardła, powiększenie węzłów chłonnych, wysypka na ciele, bóle mięśniowe.

Jeśli badanie wykazuje obecność przeciwciał ASO, oznacza to, że pacjent jest nosicielem paciorkowca typu A bądź też został nim zakażony. Do zakażenia doszło wcześniej, ponieważ poziom przeciwciał rośnie wraz z upływem czasu.

Na czym polega?

Badanie ASO wykonuje się z surowicy krwi. Aby sprawdzić poziom przeciwciał, należy pobrać od dziecka krew z żyły łokciowej. Przed badaniem dziecko nie powinno jeść ani pić, nie może również przyjmować żadnych leków, w tym antybiotyków. Z tego względu zaleca się wykonanie pobrania dopiero po zakończeniu antybiotykoterapii.

Jest to też istotne z drugiego powodu – najwyższe stężenie przeciwciał występuje w organizmie 4-6 tygodni po zakażeniu. To oznacza, że badanie najlepiej jest wykonać po przebytej chorobie.

Kiedy wykonuje się badanie?

Najczęściej badanie ASO zleca się, gdy mimo wyleczenia choroby gardła czy górnych dróg oddechowych, niepokojące objawy nie ustępują. Jeśli po przebyciu antybiotykoterapii na anginę i powiększone migdały pacjent dalej ma gorączkę, skarży się na osłabienie, bóle głowy, problemy z oddychaniem lub w jego moczu pojawia się krew, należy niezwłocznie udać się do lekarza.

W takiej sytuacji lekarz zleci wykonanie badania ASO, które pomoże potwierdzić, czy za wymienionymi objawami stoi zakażenie paciorkowcem typu A. Trzeba jednak je wykonać po odstawieniu wszelkich leków, by nie zafałszowały one rzeczywistego obrazu choroby.

Wskazania do badania antystrepolizyny

Istnieje kilka wskazań do przeprowadzenia diagnostyki w kierunku tego rodzaju paciorkowca. Są nimi:

gorączka

kołatanie serca

osłabienie

krwiomocz



pląsawica

bóle stawów

Powikłania zakażenia paciorkowcem

Diagnostyka w kierunku paciorkowca jest ważna, ponieważ zakażenie paciorkowcem może nieść groźne powikłania dla zdrowia. Istnieje ryzyko wystąpienia gorączki reumatycznej, choroby, która objawia się obrzękiem w okolicach stawów, wysoką temperaturą i objawami ze strony układu nerwowego. Może ona doprowadzić do zaburzeń akcji serca, podwyższenia ciśnienia tętniczego oraz zapalenia kłębuszkowego nerek, dlatego tak istotne jest niebagatelizowanie pogarszającego się stanu zdrowia po infekcji i zgłoszenie się do lekarza.

Normy odczynu antystrepolizynowego

Właściwy poziom antystrepolizyny oscyluje pomiędzy 100 a 200 IU/ml. Jeśli te wartości przekraczają 330 IU/ml w przypadku dzieci i 250 IU/ml w przypadku dorosłych, badanie ma wynik pozytywny. Wtedy konieczne jest wdrożenie leczenia antybiotykami. Najczęściej terapia dość szybko przynosi efekty w postaci zwalczenia stanów zapalnych toczących się w organizmie i poprawienia samopoczucia osoby chorej.

Co ważne, najczęściej zaleca się powtórzenie badania. Przyjmuje się, że trzeba wykonać je kilkukrotnie, by dało wiarygodny wynik. Wiąże się to z tym, że organizm na bieżąco produkuje przeciwciała przeciwko paciorkowcowi. Powtórzenie badania pozwala stwierdzić, kiedy doszło do zakażenia, co ułatwia wdrożenie leczenia. Jeśli liczba przeciwciał będzie malała, oznacza to, że organizm poradził sobie z infekcją.

