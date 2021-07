Kogo najczęściej gryzą komary i co ma z tym wspólnego nasza grupa krwi?

Mały, skrzydlaty krwiopijca – komar – wbrew pozorom jest jednym z najgroźniejszych zwierząt na Ziemi i co roku powoduje najwięcej ofiar śmiertelnych. Choć w Polsce na szczęście nie mamy do czynienia z najbardziej niebezpiecznymi gatunkami tych owadów, to i tak wielu z nas cierpi z powodu dokuczliwie swędzących śladów po ich ukąszeniu. W kogo wkłuwają się najchętniej?

Każdy, kto kiedykolwiek został pokąsany przez komary, pewnie niejeden raz zastanawiał się, dlaczego to właśnie on stał się ich celem. Jakie preferencje mają pod tym względem te owady i kogo najczęściej wybierają na swe ofiary? Która grupa krwi jest najbardziej narażona na ukąszenie przez komary? Istnieją indywidualne różnice pomiędzy ludźmi w poziomie ukąszeń przez komary. Samice komarów – bo to właśnie one kłują ludzi – chętniej wybierają kobiety niż mężczyzn. Wolą też osoby ubrane na ciemno i osoby wydychające więcej dwutlenku węgla. Na uwagę komarów nieustannie mogą liczyć posiadacze grupy krwi 0. Zoolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. Piotr Tryjanowski przypomina badania amerykańskie, z których wiadomo, że około 20 proc. ludzi spełnia warunki, aby stanowić ulubione ofiary komarów. Za to, że niektórzy są dla komarzyc bardziej atrakcyjni, odpowiada pokaźny zestaw czynników.

Domowe sposoby na bąble po ukąszeniu – praktyczny niezbędnik na lato Komary częściej gryzą kobiety w ciąży i dzieci. Dlaczego? Płeć piękna jest bardziej doceniana przez samice komarów. Na to nakładają się sprawy ubioru: ciemniejsze ubrania szybciej nagrzewają się w słońcu, i tak ubrane osoby są szybciej wykrywane przez komarzyce. Nawet drobne różnice w temperaturze ciała – podkreśla poznański badacz – czyli coś dla nas niemal niewykrywalnego, jest szybko dostrzegane przez komary. Podobnie jest z dwutlenkiem węgla. „Dlatego ulubionymi ofiarami tych owadów bywają zdyszane po zabawie dzieci czy kobiety w ciąży, które wydzielają nawet o 21 proc. więcej tego gazu. Najprawdopodobniej znaczenie ma też grupa krwi, a zwłaszcza grupa 0 należy do najatrakcyjniejszych" – wylicza prof. Tryjanowski.

Za mało osób z alergią na jad owadów jest odczulanych – lekarze ostrzegają Jak się chronić przed ukąszeniem komarów? Pomóc może wit. B12 Wykonane w USA badanie bliźniąt jednojajowych sugerowało, że aż za 85 proc. skłonności komarów do ludzkiej krwi może odpowiadać komponent genetyczny. „Nie widziałem jednak dobrych powtórzeń tych badań. Proszę jednak pamiętać, że to, co mówią wyniki prac amerykańskich, niekoniecznie musi sprawdzić się w Europie, czy też u nas w Polsce. Komarów na świecie jest ponad 3 tysiące gatunków, mają odmienne preferencje nie tylko geograficzne i siedliskowe, ale też względem poszczególnych osób. Pewnie nie szybko dowiemy się jaki gatunek, w konkretnie jakich warunkach kogo lubi. Zachowujemy więc roztropność, stosownie okrywajmy ciało i stosujmy naturalne repelenty" – radzi prof. Tryjanowski. Jeśli chcemy ochronić się przed ukąszeniem komarów naukowcy zalecają m.in. wspomaganie się witaminą B12. Owady te nie lubią też zapachu lawendy.

