1 na 600 dzieci zachoruje na raka. Najwięcej na nowotwory krwi i mózgu

Szacunki są takie, że przed ukończeniem 18 roku życia na nowotwór zachoruje 1 na 600 dzieci. Niemal połowę, bo 40 proc. dziecięcych nowotworów stanowią choroby nowotworowe układu krwiotwórczego – przede wszystkim białaczki i chłoniaki.

Liczba nowotworów wśród dzieci nie zwiększa się

– Najczęstsze nowotwory występujące u dzieci to białaczki, guzy mózgu i chłoniaki, czyli nowotwory krwi i mózgu. Nowotwory krwi to około 40 procent nowotworów wieku dziecięcego. Zupełnie inaczej jest u dorosłych. Epidemiologia nowotworów u dzieci jest bardzo stabilna, liczba nowych rozpoznań nie zwiększa się. Jednak nowoczesna diagnostyka chorób nowotworowych u dzieci przyczynia się do bardziej precyzyjnego i szybszego rozpoznania, jak również do lepszego rozpoznania nowotworów nietypowych i rzadkich – mówi prof. Jan Styczyński, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej.

Jakie są objawy nowotworów krwi u dzieci?

Specjaliści zajmujący się nowotworami dziecięcymi podkreślają, że kluczowe we wdrożeniu skutecznego leczenia jest wczesne wykrycie. W przypadku nowotworów krwi u dziecka początkowe objawy mogą przypominać zwykłą infekcję. Pandemia spowodowała, że także nowotwory dziecięce są wykrywane dużo później. Jak zauważa prof. Styczyński, wciąż w potocznej świadomości nowotwór to guz.

– Jednak w najczęstszych chorobach krwi, czyli białaczkach, dominują objawy zupełnie inne, tzw. ogólnoustrojowe, a więc bladość, osłabienie, zmęczenie, gorączka, objawy skazy krwotocznej, czyli wybroczyny, wysypka krwotoczna, wylewy podskórne. Rzadziej mogą występować bóle kostne, bóle głowy, dyskomfort w brzuchu spowodowany powiększeniem wątroby lub śledziony. Natomiast chłoniaki to choroby węzłów chłonnych, więc teoretycznie sprawa jest bardziej wyrazista. Jednak niestety, większość chłoniaków u dzieci ma swój początek w jamie brzusznej lub śródpiersiu, czyli w klatce piersiowej. Taka lokalizacja choroby niesie różne objawy chorobowe z brzucha lub klatki piersiowej – wyjaśnia specjalista.

Darmowy poradnik dla onkorodziców

Fundacja DKMS przy okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Nowotworami Dziecięcymi przypomina, że w wielu przypadkach także mali pacjenci hematoonkologiczni, by wyzdrowieć, potrzebują przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych od dawcy – w 2021 roku wykonano 179 transplantacji u dzieci. Potencjalnym dawcą szpiku może zostać niemal każda osoba między 18 a 55 rokiem życia (rejestracja jest łatwa i szybka).

Fundacja publikuje także poradnik dla rodziców dzieci chorych na nowotwory. Książkę napisała Dorota Kieszek, mamę pięcioletniego Jasia, który przeszedł ciężką walkę z ostrą białaczką limfoblastyczną, przeszczepienie szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego i już u siebie w domu dzielnie wraca do formy. Darmowy poradnik jest dostępny do pobrania na stronach Fundacji DKMS.

