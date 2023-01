Twoje dziecko ciągle ma katar? Wylecz go, bo skutki mogą być poważne

Tydzień w żłobku lub przedszkolu i dwa tygodnie w domu. Katar u dzieci występuje nagminnie i częściowo oznacza walkę ich układu immunologicznego z wirusami. Nie ma innej metody na to, by maluchy wypracowały sobie odporność, niż przez ciągłe infekcje.

Występujący nagminnie ciągnący się, przezroczysty lub śluzowaty katar, może jednak oznaczać alergię lub zapalenie zatok. Nie można go lekceważyć, bo skutki nieleczonego kataru u dzieci mogą być bardzo poważne.

Konsekwencje ciągłego kataru u dziecka

Przewlekły katar i zaleganie wydzielanie może doprowadzić do zapalenia ucha środkowego. To częste powikłanie nieleczonego lub źle leczonego kataru u dzieci, bardzo bolesne i objawiające się wysoką gorączką oraz nierzadko wysiękiem z ucha. Częste zapalenia ucha mogą również spowodować niedosłuch i doprowadzić do znacznego pogorszenia słuchu. Wpływa to na rozwój dziecka, może zaburzać prawidłową mowę czy utrudniać naukę.

Inną konsekwencją przewlekłego kataru u malucha jest zapalenie zatok. Zalegająca w zatokach przynosowych wydzielina może doprowadzić do ciągłego stanu zapalnego, wywołującego bóle głowy i objawiającego się gęstym, zielonym katarem.

Kiedy udać się z dzieckiem do lekarza?

Ciągnący się długo katar, nawracające infekcje lub częste zapalenia ucha są wskazaniem do przeprowadzenia diagnostyki u dziecka. Może się okazać, że winowajcą jest alergia. Po wykonaniu testów alergicznych i wprowadzeniu odpowiedniego leczenia (m.in. polegającego na przyjmowaniu preparatów przeciwhistaminowych) katar może zniknąć, a samopoczucie dziecka i komfort jego funkcjonowania mogą znacznie się poprawić.

Zdarza się również, że częste katary i zapalenia ucha są konsekwencją przerośniętego trzeciego migdałka u dziecka. W takiej sytuacji maluch powinien pozostawać pod kontrolą laryngologa i poddać się leczeniu obkurczającemu migdałek. Jeśli okaże się ono nieskuteczne, a migdał znacznie przerośnie, konieczna może być operacja. Warto pamiętać, że po takiej operacji najczęściej infekcje mijają z dnia na dzień i stają się jedynie przykrym wspomnieniem.

