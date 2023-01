Korzystasz ze wspólnych ręczników z dziećmi? Możesz zarazić się tymi pasożytami

Owsicą można zarazić się, dotykając przedmiotów, na których znajdują się niewidzialne gołym okiem jajeczka pasożytów lub przez bezpośredni kontakt z osobą, która jest ich nosicielem. Jaja owsików mają zdolność przeżycia nawet 20 dni poza organizmem człowieka. Owsica bierze się najczęściej z niewystarczającej dbałości o czystość i to właśnie dlatego jej ofiarami padają głównie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziny.

Co to są owsiki i do czego potrzebny im człowiek?

Owsiki należą do rodziny nicieni, czyli robaków obłych, a długość ich ciała dochodzi do 1 cm, kiedy osiągają dorosłą postać. Kiedy ich jajeczka dostaną się do organizmu człowieka, wykluwają się z nich larwy. Muszą one pokonać długi dystans, bo przewód pokarmowy człowieka ma ok. 8 metrów. W jelicie owsiki dojrzewają, osiągając swą dorosłą postać w czasie 2-4 tygodni. Po tym okresie dorosłe, zapłodnione samice przemieszczają się w okolice odbytu, gdzie składają tysiące jajeczek.

Objawy zakażenia owsikami

Podstawowym objawem owsicy jest świąd w okolicach odbytu. Powodują go wykluwające się, ruchliwe owsiki. Nieleczone mogą przenosić się na sąsiadujące z odbytem narządy, w tym narządy płciowe, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Co lubią owsiki?

Rozmnażanie owsików ułatwia nieodpowiednia dieta. Owsiki „lubią” słodycze i w węglowodanowym środowisku czują się znakomicie. Warto więc unikać słodkości, które tworzą przyjazne środowisko dla pasożytów. Odpowiednio skomponowany jadłospis wspomaga walkę z chorobą. Zalecane jest zatem spożywanie produktów, które będą sprzyjać regeneracji błony śluzowej jelit, którą uszkadzają pasożyty. Ważne jest też spożywanie produktów bogatych w błonnik, co ułatwia wypróżnianie się. Jest to pomocne w usuwaniu pasożytów. Należy pamiętać, że dietą owsicy nie da się wyleczyć. Konieczne jest zastosowanie odpowiednich preparatów, które zaleci lekarz.

