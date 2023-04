Dziecko dużo pije? To może być objaw poważnej choroby

Chodzi o cukrzycę typu 1. Ta choroba u dzieci przez długi czas może rozwijać się bezobjawowo – miesiącami, a nawet latami.

Jakie objawy daje cukrzyca typu 1?

– Na początku objawy mogą być niezauważalne. Natomiast jeśli w organizmie zostaje już tylko 20 proc. komórek, które wydzielają insulinę, pojawiają się objawy kliniczne. Dziecko zaczyna być bardziej apatyczne. Zaczyna więcej pić, częściej chodzi do toalety, bo oddaje większą ilość moczu. Zaczyna też chudnąć, mimo że apetyt ma. Tylko jedzenie, które przyjmuje, nie jest przyswajane. Do tego, potrzebna jest insulina – wyjaśnia cytowana przez PAP dr n. med. Lidia Groele, endokrynolog i diabetolog dziecięcy z UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jak tłumaczy specjalistka, im dłużej ten proces niedoboru insuliny trwa, tym więcej dodatkowych symptomów, jak przy zatruciu ciałami ketonowymi. To bóle brzucha, nudności, wymioty, zapach „kwaśnych jabłek” z ust (acetonu).

Co to jest cukrzyca typu 1?

Cukrzyca to jedna z częściej diagnozowanych chorób z autoagresji. Oznacza to, że rozwija się ona pod wpływem niszczenia zdrowych komórek organizmu przez nieprawidłowo funkcjonujący układ immunologiczny. W przypadku osób zdrowych za produkcję insuliny odpowiadają komórki beta trzustki.

W cukrzycy typu 1 dochodzi do ich niszczenia, co skutkuje poważnymi zaburzeniami w wydzielaniu insuliny lub całkowitym brakiem wydzielania tego hormonu. Cukrzyca typu 1 najczęściej jest chorobą, która rozwija się we wczesnym dzieciństwie. Początkowe objawy schorzenia mogą być niemal niezauważalne, jednak na skutek stopniowego upośledzania funkcjonowania trzustki, stają się one bardzo charakterystyczne. Ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 1 zwiększa się, gdy w rodzinie występują przypadki tej choroby.

