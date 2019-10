Małgorzata Rozenek-Majdan o in vitro: Będę walczyć do upadłego

Małgorzata Rozenek-Majdan nieustannie walczy o zmianę postrzegania in vitro i jej dostępności dla każdej potrzebującej pary. Nie ukrywa także, że jej dwaj synowie urodzili się dzięki tej metodzie. – Odmowa in vitro jest dzieleniem Polaków na tych zamożnych, których będzie stać, żeby zostali rodzicami i tych, którzy nie będą mieli takiej możliwość. Będę do upadłego walczyć, żeby polskie rodziny miały dostęp i możliwość in vitro – powiedziała.

In vitro jest metodą wyjątkowo kosztowną i często wymaga wielu prób, by starania o dziecko zakończyły się sukcesem. Ponieważ koszty są znaczne, wiele par nie może skorzystać z tej metody. Wsparcie finansowe ze strony państwa często jest jedynym rozwiązaniem. Jednak in vitro wzbudza wiele kontrowersji, szczególnie u osób głęboko wierzących.

Szczególnymi wskazaniami do wykonania zabiegu są takie przyczyny niepłodności jak:

niepłodność idiopatyczna,



endometrioza,



niedrożność jajowodów,



niska jakość nasienia.

Do zabiegu in vitro należy nie tylko przygotować organizm fizycznie, ale również przyjąć odpowiednie nastawienie psychiczne, które jest równie ważne dla powodzenia zapłodnienia. Oprócz stosowania leków z zapisu lekarza, konieczna jest także zmiana nawyków i prawa stylu życia na zdrowszy. Wiele par wymaga także wsparcia psychologicznego w trakcie całej procedury, ponieważ nastawienie psychiczne jest równie ważne, co kondycja organizmu.

