Naukowcy: kobiety w ciąży, które ćwiczą, mogą produkować zdrowsze mleko

Chcesz, aby Twoje mleko było jeszcze bardziej odżywcze dla Twojego dziecka? W nowym badaniu naukowcy wykazali, że umiarkowane ćwiczenia w czasie ciąży zwiększają jakość mleka, co może zmniejszać ryzyko wystąpienia chorób serca, cukrzycy, otyłości i innych chorób przez całe życie.

Co wiemy o ćwiczeniach w ciąży?

Ostatnie badania na zwierzętach wykazały, że matki, które ćwiczą przed ciążą i w jej trakcie, chronią przed zaburzeniami metabolizmu glukozy, zmniejszoną czynnością sercowo-naczyniową i otyłością. Jednak społeczność medyczna nadal nie jest pewna, jaki dokładnie związek przynosi korzyści, ani w jaki sposób ćwiczenia mogą na to wpłynąć. Dr Kristin Stanford, profesor fizjologii i biologii komórki na Ohio State University, twierdzi, że oligosacharyd 3'-sialilolaktoza (znany jako 3'-SL), to związek w mleku matki, który chroni dzieci. Prof. Stanford powiedział, że wraz z innymi oligosacharydami mleka 3'SL jest syntetyzowany tylko w gruczole sutkowym i tylko podczas laktacji.

Badania nad aktywnością kobiet

Zespół profesora zbadał około 150 kobiet w ciąży i po porodzie, które nosiły urządzenia śledzące ich aktywność. Odkryto, że kobiety z większą liczbą kroków dziennie miały wyższe ilości 3'SL. „Zmierzyliśmy 3'SL w mleku 2 miesiące po urodzeniu i nadal było ono skorelowane z liczbą kroków na dzień i aktywnością podczas ciąży”, powiedział Stanford. Wyższe poziomy 3'SL niekoniecznie były związane z intensywnością ćwiczeń, więc nawet umiarkowane ćwiczenia, takie jak codzienny spacer, wystarczą, aby czerpać korzyści. Naukowcy nie są pewni, czy ćwiczenia po urodzeniu mogą utrzymać poziom 3'SL na poziomie, oraz ile ćwiczeń jest potrzebnych, aby utrzymać poziom na tyle wysoki, aby przynosić korzyści niemowlętom.

Ostrzeżenie

Chociaż badania wydają się obiecujące, Yaffi Lvova, zarejestrowana dietetyk z Arizony, specjalizująca się w pomocy matkom i niemowlętom, jest zaniepokojona poziomem presji, jaką może to wywierać na przyszłe matki. „Podczas ciąży istnieje duże obciążenie i bardzo niewielkie wsparcie. Dodanie ćwiczeń do listy rzeczy do zrobienia bez uprzedniej skutecznej oceny stanu psychicznego i fizycznego matki jest niebezpieczne, ponieważ ma zarówno konsekwencje psychiczne, jak i fizyczne” – powiedziała Lvova. Obciążenie psychiczne i fizyczne u przyszłych matek jest bardzo duże, dlatego radzi uważać we wprowadzaniu ćwiczeń.

