Co zjeść po porodzie? 5 propozycji dobrych i zdrowych pokarmów

Czy myślałaś o swoim pierwszym posiłku jako mama? Oczywiście macierzyństwo wymaga, abyśmy stawiali nasze potrzeby na końcu, ale przecież musisz coś zjeść, by mieć siłę opiekować się nowo narodzonym dzieckiem. A że poród był ogromnym wysiłkiem fizycznym, powinnaś zjeść coś pożywnego i dostosowanego do swojego stanu. Co polecają dietetycy?

1. Owsianka z owocami

Owsianka to kolejny stosunkowo łagodny, delikatny węglowodan do uzupełniania zużytych zapasów glikogenu. Zawiera dużo błonnika wspomagającego pracę jelit. Warto posypać ją świeżymi lub suszonymi owocami, aby uzyskać dodatkowy smak. Kolejną zaletą płatków owsianych jest to, że ten produkt jest znany jako galaktagog, czyli rzekomo zwiększa podaż mleka matki. Chociaż twierdzenia te nie zostały poparte badaniami, połączenie węglowodanów, żelaza i kalorii sprawia, że ​​są one dobrym wyborem. Większość stołówek szpitalnych podaje płatki owsiane na śniadanie, więc nie powinno być problemu z ich dostępnością.

2. Daktyle

Jedno z badań wykazało, że spożywanie daktyli bezpośrednio po porodzie spowodowało znacznie mniejszą utratę krwi i krwotok niż w przypadku podawania oksytocyny. Poza tym są także niesamowitym źródłem prostych cukrów, które zapewniają szybki zastrzyk energii po porodzie (pojedynczy daktyl aż 16 gramów). Potrzeba kalorii i węglowodanów również osiąga wysoki poziom podczas karmienia piersią, więc ta drobna przekąska szybko je uzupełni.

3. Solone krakersy

Jeśli sama myśl o wypiciu czegoś ciepłego powoduje, że się pocisz, jedzenie solonych krakersów może zapewnić takie same korzyści węglowodanowe i elektrolitowe, które pomogą ci powoli odzyskać energię. Krakersy są również powszechnie zalecanym lekarstwem na nudności podczas ciąży. Garść solonych krakersów byłaby mile widzianym dodatkiem do twojej przekąski.

4. Jajka

Jajka są niezbędnym źródłem białka, które pomaga uspokoić obolałe mięśnie, które dosłownie kurczą się nieprzerwanie przez cały okres porodu. Badania wykazały związek między niskim poziomem kwasów omega-3 i depresją poporodową, a suplementacja może pomóc zmniejszyć ryzyko. Sprawdź, czy twoja stołówka w szpitalu oferuje jakieś dania z całych jajek, czy też poproś rodzinę o przyniesienie kilku jaj na twardo na salę poporodową.

5. Rosół

To świetne danie, które zawiera mnóstwo składników odżywczych. Wiele kobiet po urodzenia dziecka skarży się na wypadające włosy, łamiące się paznokcie, czy zaburzenia nastroju. Warzywa wzmacniają wątrobę i nerki – narządy, które dbają o oczyszczanie organizmu z toksyn, mają wpływ na cerę, kondycję włosów i paznokci. Kobiety już od wieków miały podawany rosół tuż po urodzeniu dziecka, który miał je szybko postawić na nogi.

