Korzyści zdrowotne ananasa. O tym powinny wiedzieć przyszłe mamy

Ananas to pyszny i zdrowy dodatek do każdej diety. Spożywanie go może być szczególnie korzystne dla kobiet, ponieważ wysoka zawartość witaminy C odgrywa ważną rolę we wspieraniu zdrowych kości i zmniejszaniu ryzyka osteoporozy. Ponadto ananas dostarcza składników odżywczych, takich jak miedź i kilka witamin z grupy B, które są ważne podczas ciąży.

Jedzenie ananasa w ciąży

Pomimo twierdzenia, że ​​jedzenie ananasa może być niebezpieczne podczas ciąży, obecnie nie ma badań, które by to udowodniły. W rzeczywistości ananas może być bardzo pożywnym dodatkiem do diety podczas ciąży.

Chociaż miedź potrzebna jest w niewielkich ilościach, jest minerałem niezbędnym do tworzenia czerwonych krwinek. W czasie ciąży zapotrzebowanie na miedź wzrasta do 1 mg dziennie, aby wspierać wzrost przepływu krwi, który występuje w czasie ciąży. Miedź jest również potrzebna do rozwoju serca, naczyń krwionośnych oraz układu kostnego i nerwowego twojego dziecka. Jedna filiżanka (165 gramów) ananasa w kostkach stanowi około 18% dziennego zapotrzebowania miedzi podczas ciąży.

Ananas jest również dobrym źródłem kilku witamin z grupy B, w tym:

witamina B1 (tiamina)

witamina B6 (pirydoksyna)

witamina B9 (kwas foliowy)

Chociaż każdy z nich pełni swoją indywidualną rolę, witaminy z grupy B są ogólnie kluczowe dla prawidłowego wzrostu i rozwoju twojego dziecka. Dodatkowo ananas zawiera witaminę C oraz niewielkie ilości żelaza, cynku i wapnia – wszystko to jest ważne dla zdrowej ciąży.

Czytaj także:

Co zjeść po porodzie? 5 propozycji dobrych i zdrowych pokarmów