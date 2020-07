Wykresy masy urodzeniowej wymagają korekty – dzieci powinny być większe niż wcześniej sądzono

Krzywe centylowe masy urodzeniowej według wieku ciążowego są szeroko stosowane w medycynie położniczej, pediatrycznej i ogólnej. W czasie ciąży służą do oceny wzrostu płodu oraz do badań przesiewowych w kierunku małych i dużych płodów o zwiększonym ryzyku powikłań przedporodowych i śródporodowych; w okresie poporodowym służą do identyfikacji noworodków ze zwiększonym ryzykiem powikłań, takich jak hipoglikemia, oraz do oceny ich wzrostu.

W szczególności dziesiąty centyl jest często używany do określenia dzieci w wieku młodym (SGA), które są narażone na zwiększone ryzyko powikłań okołoporodowych i zgonu. Dlatego dokładne wartości odcięcia w centylach mają istotne znaczenie dla diagnostyki i leczenia w okresie przed- i poporodowym.

Masa ciała ma znaczenie

Autorzy badań, opublikowanych w MJA, kierowani przez dr Farmeya Josepha ze szpitala Royal Prince Alfred, przeanalizowali dane z Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) National Perinatal Data Collection, populacyjnego systemu nadzoru dla wszystkich urodzeń o masie urodzeniowej co najmniej 400 g lub co najmniej 20 tygodni ciąży. Wykluczyli dane dotyczące dzieci urodzonych w wyniku interwencji położniczej.

„Usunięcie grupy interwencyjnej z krzywych wzrostu opartych na masie urodzeniowej wyklucza istotne źródło błędu systematycznego i prowadzi do dokładniejszej diagnozy przedwczesnej SGA, lepszej identyfikacji niemowląt zagrożonych martwym urodzeniem i problemów noworodkowych” – napisali Joseph i współpracownicy.

Lepsza diagnostyka

„Ograniczając naszą analizę do porodów spontanicznych, nasze wykresy dokładniej odzwierciedlają normalny wzrost i trajektorie porodu, wykluczając wpływ na krzywe wzrostu wcześniaków z wczesnym porodem przez interwencję dzieci SGA. Nasze krzywe pozwolą na dokładniejszą ocenę wzrostu płodu w Australii niż poprzednie wykresy oparte na niewybranych populacjach, które mają tendencję do niedodiagnozowania SGA u wcześniaków”.

Joseph i współpracownicy napisali, że „potencjalną wielkość niedodiagnozowania SGA ilustruje fakt, że tylko 3,0% wszystkich spontanicznych porodów w okresie krótszym niż 34 tygodnie ciąży w badaniu znajdowało się poniżej [poprzedniego] 10 centyla wagi urodzeniowej. [To sugeruje], że znaczna część przedwczesnych płodów SGA nie jest rozpoznawana jako taka w Australii. Nowe metody można zastosować do tworzenia wykresów wzrostu dla innych populacji, dla których lokalna baza położnicza niezawodnie rozróżnia porody spontaniczne od porodów interwencyjnych.

