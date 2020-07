Niektóre kobiety nie potrzebują znieczulenia podczas porodu. Dlaczego? Wyjaśniają naukowcy

Tylko około jedna na 100 kobiet ma wariant, który zmniejsza zdolność komórek nerwowych do wysyłania sygnałów bólowych do mózgu, odkryli naukowcy z University of Cambridge. Gen działa wówczas jak naturalne znieczulenie zewnątrzoponowe i może wyjaśniać, dlaczego poród jest mniej bolesnym doświadczeniem dla niewielkiej liczby kobiet.

Badania nad progiem bólu u kobiet

Naukowcy przeprowadzili szereg ćwiczeń w grupie kobiet, z których wszystkie rodziły, nie prosząc o uśmierzenie bólu. Sprawdzano ich odporność na dyskomfort, prosząc je, aby zanurzyły ręce w lodowatej wodzie. W porównaniu z grupą matek, które wymagały uśmierzenia bólu, miały one znacznie wyższy próg bólu. Następnie zbadano ich kod genetyczny – naukowcy odkryli unikalny wariant jednej komórki, który był obecny u wielu kobiet, które nie potrzebowały pomocy podczas porodu.

„Rzadko zdarza się, że kobiety nie proszą o podanie gazu i powietrza lub znieczulenia zewnątrzoponowego w celu złagodzenia bólu podczas porodu, szczególnie gdy rodzą po raz pierwszy” – powiedział dr Michael Lee, autor, w komunikacie prasowym.

Gen KCNG4 pomaga wytwarzać białko, które stwarza „bramę” kontrolującą sygnał elektryczny przepływający wzdłuż naszych komórek nerwowych do naszych mózgów. „Wariant genetyczny, który znaleźliśmy u kobiet, które odczuwają mniejszy ból podczas porodu, prowadzi do defektu w tworzeniu się przełącznika na komórkach nerwowych” – wyjaśnił współautor Ewan St. John Smith. „W rzeczywistości ta wada działa jak naturalne znieczulenie zewnątrzoponowe. Oznacza to, że potrzeba znacznie silniejszego sygnału – innymi słowy silniejszych skurczów podczas porodu – aby go włączyć” – powiedział Smith, doktorat z wydziału farmakologii Cambridge.

