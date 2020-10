45 proc. wszystkich aborcji na świecie jest niebezpiecznych. Co to oznacza dla kobiet?

Zabieg aborcji jest niebezpieczny, kiedy wykonuje go osoba pozbawiona niezbędnych umiejętności, w miejscu, które nie spełnia minimalnych standardów medycznych. Umiejętności i standardy medyczne wymagane do bezpiecznej aborcji również różnią się w zależności od metody wykonania aborcji, czasu trwania ciąży i ewoluującego postępu naukowego.

Kiedy aborcja jest niebezpieczna?

Kobiety, a często nastolatki, w niechcianej ciąży często uciekają się do niebezpiecznej aborcji. Wynika to z faktu, że nie mają dostępu do profesjonalnych zabiegów. Bariery w dostępie do bezpiecznej aborcji obejmują:

restrykcyjne przepisy

słabą dostępność usług

wysoki koszt usług

piętno społeczne

sprzeciw pracowników służby zdrowia

utrudnienia: obowiązkowe okresy oczekiwania, udzielanie wprowadzających w błąd informacji, informowanie strony trzeciej i niepotrzebne medycznie badania, które opóźniają zabieg.

Skutki niebezpiecznej aborcji

Około 45% wszystkich aborcji na świecie było niebezpiecznych, na podstawie danych z lat 2010–2014. Spośród nich jedna trzecia została przeprowadzona w najmniej bezpiecznych warunkach, tj. przez osoby nieprzeszkolone przy użyciu inwazyjnych metod. Około 3/4 wszystkich aborcji jest niebezpieczna w Ameryce Łacińskiej i Afryce. Tylko w krajach rozwijających się około 7 milionów kobiet rocznie było leczonych w szpitalach z powodu powikłań po niebezpiecznej aborcji.

Niebezpiecznej aborcji można przypisać każdego roku od 4,7 proc. do 13,2 proc. zgonów matek. Szacuje się, że w regionach rozwiniętych 30 kobiet umiera na każde 100 tys. niebezpiecznych aborcji. Liczba ta wzrasta do 220 zgonów na 100 tys. niebezpiecznych aborcji w regionach rozwijających się i 520 zgonów na 100 tys. niebezpiecznych aborcji w Afryce Subsaharyjskiej.

Koszty aborcji ponoszą kobiety

Poza powikłaniami lub kalectwem, a nawet zgonami spowodowanymi niebezpieczną aborcją, kobiety, rodziny, społeczności i systemy opieki zdrowotnej ponoszą znaczne koszty społeczne i finansowe. Szacunki z 2006 r. pokazują, że w krajach rozwijających się roczne koszty systemów opieki zdrowotnej obejmują:

553 mln USD na leczenie powikłań po niebezpiecznej aborcji.

6 miliardów dolarów na leczenie niepłodności poaborcyjnej.

Dodatkowe 373 mln USD, gdyby leczenie powikłań miało być w całości zaspokojone.

