Masz ponad 30 lat i jesteś w ciąży? Naukowcy mają złe wieści

Wzrost częstości występowania ostrego zawału mięśnia sercowego, medycznej nazwy zawału serca, „nastąpił wraz ze wzrostem wieku matki i otyłości”, według autorów badania, opublikowanego we wtorek w Journal of the American Heart Assotiation. Może to być również związane ze wzrostem przed ciążą innych tradycyjnych czynników ryzyka chorób serca, takich jak cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu, wysokie ciśnienie krwi i palenie.

Spośród badanych kobiet, które miały zawał serca, 37% doświadczyło go w czasie ciąży, 12% podczas porodu i 51% w okresie poporodowym.

Ciąża to test obciążeniowy dla układu sercowo-naczyniowego. W normalnej ciąży ciśnienie krwi spada najczęściej w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, a następnie wzrasta do poziomu sprzed ciąży w trzecim trymestrze.

„Ludzie często zapominają o okresie poporodowym, ale jest to okres wysokiego ryzyka ze względu na zmiany w układzie sercowo-naczyniowym matki” – powiedziała.

Czynniki zwiększające ryzyko zawału w okresie ciąży

Chociaż przypadki te są rzadkie, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z czynników ryzyka zawału serca podczas ciąży, które obejmują rozpoznaną chorobę wieńcową, zaburzenia związane z nadciśnieniem tętniczym w czasie ciąży, wysoki poziom cholesterolu, stany krzepnięcia krw, historię nadużywania narkotyków, historię palenia i otyłość.

Zaleca kobietom z chorobami układu krążenia lub z dużym ryzykiem ich rozwoju w czasie ciąży, współpracę z zespołem specjalistów najlepiej przed ciążą, w trakcie i po porodzie.

Czytaj też:

Oto 8 faktów dotyczących zawału serca. Przeczytaj, nim będzie za późno!