14-latka z Rosji zrobiła coś makabrycznego. Chwilę wcześniej została mamą

Do odkrycia doszło dzięki ratownikom medycznym. To do nich trafiła nastoletnia Anastasia z miasteczka Verkh-Tulaw w Rosji, ciężkim stanie po porodzie.

Zamknęła dziecko w zamrażarce

Anastasia, która jest obecnie w ciężkim stanie w szpitalu, potajemnie urodziła chłopca. Dziewczynka tak bała się reakcji rodziców, że według policji włożyła noworodka do plastikowej torby, a następnie do zamrażarki stojącej w garażu rodziców. Według raportów ani jej rodzina, ani nauczyciele nie zdawali sobie sprawy, że jest w ciąży. Jedynie sąsiadka zastanawiała się nad jej zaokrągloną sylwetką i wspomniała o tym matce Anastasii. Domniemany ojciec dziecka zerwał z dziewczyną latem.

– Ukryła dziecko, ponieważ była zbyt przestraszona, by powiedzieć o tym rodzicom – powiedział ratownik.

Rzecznik Praw Obywatelskich regionu Nowosybirska na Syberii w południowej Rosji, Nadieżda Boltenko, powiedziała lokalnej stacji 360TV, że matka uczennicy wezwała karetkę dla swojej córki. „Słyszała jej jęki w nocy i myślała, że jej córka cierpi na zapalenie wyrostka robaczkowego” – powiedziała Boltenko. W rzeczywistości dziewczynka mocno krwawiła po porodzie. To w karetce „przyznała się ratownikom, że urodziła i ukryła dziecko przed dorosłymi”. Noworodka nie dało się uratować. Anastasia Kuleshova, urzędniczka z Rosyjskiego Komitetu Śledczego, powiedziała, że okoliczności śmierci niemowlęcia są sprawdzane przez detektywów.

