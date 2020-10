Stand-uperka z achondroplazją: Chciałabym, żeby moje dziecko przyszło na świat zdrowe

Kobieta urodziła się z achondroplazją, czyli chorobą genetyczną wywołującą karłowatość. Jak sama przyznaje, jej mama była świadoma ryzyka przed zajściem w ciążę. W rodzinie były przypadki tej choroby. Jednak kobieta czuła wsparcie w partnerze i pozostałej rodzinie. Sama jest zwolenniczką kompromisu aborcyjnego.

Czy chcę, aby moje dziecko było zdrowe?

„Gdy ktoś mnie pyta, czy wolałabym się urodzić zdrowa to śmiało odpowiadam, że gdybym miała WYBÓR to oczywiście, że TAK” – napisała Ola Pietras. Mama Oli nie miała możliwości sprawdzenia, czy zarodek jest zdrowy. Obecnie wiele wad genetycznych można wykluczyć podczas zabiegu in vitro. Jak sama mówi, skorzystałaby z prawa wyboru. Chciałaby, żeby jej dziecko przyszło na świat zdrowe.

Podczas zabiegu in vitro jest możliwość sprawdzenia czy zarodek jest zdrowy, czy nie. Czy z tego skorzystam? Oczywiście. Czy moja mama by z tego skorzystała te 33 lata temu gdyby była taka opcja? OCZYWIŚCIE. NIE ZNAM NIKOGO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ KTO CHCIAŁ SIĘ Z NIĄ URODZIĆ!!!

Ola wykazuje zrozumienie wobec ludzi, których wiara czy sumienie nie pozwala na takie radykalne decyzje. Dlatego chce prawa do wyboru, by każdy mógł decydować w zgodzie ze sobą. „Po to jest WYBÓR. Wy miejcie swój, nam zostawcie nasz”. Emocjonalny wpis spotkał się z lawiną wsparcia w komentarzach.

facebookCzytaj też:

Znany ginekolog komentuje wyrok TK w sprawie aborcji: „Cofa kraj w jakości opieki medycznej”