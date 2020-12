„Najstarsze” dziecko przyszło na świat. Zarodek zamrożono w 1992 r.

Molly Everette Gibson, która urodziła się z zamrożonego zarodka, figuruje już w księdze rekordów Guinessa jako „najstarsze” dziecko świata. Embrion przechowywany był przez 28 lat, jako pozostałość po procedurze in vitro.

Molly Gibson – niecodzienne narodziny

Zarodek Molly został oddany do Narodowego Centrum Dawstwa Zarodków (NEDC) w Knoxville. Jest to chrześcijańska organizacja, która ratuje embriony z procedury in vitro. Pozwala to znajdować dla nich nowe matki i doprowadzać do szczęśliwych narodzin. Według NEDC około 75 procent zarodków od dawców przeżywa proces zamrażania i rozmrażania, a około 49 procent transferów kończy się udanym porodem. Embrion Molly mrożony był od 1992 roku, a następnie wszczepiony 29-letniej Tinie. Trudno to pojąć, ale matka w pewnym sensie jest na tym świecie tylko rok dłużej, niż jej córka.

„To może być rekord świata”

Udany poród stanowi wyjątkowe potwierdzenie tego, jak długo mogą przetrwać zamrożone embriony. Co ciekawe, matka na początku nie zdawała sobie sprawy, jak długo przechowywany był zarodek. Na pytanie, co to właściwie oznacza, usłyszała od specjalisty: To może oznaczać rekord świata. Wskaźniki sukcesu zarodków z zamrożonych embrionów wzrosły w ostatnich latach i uważa się, że są tak samo skuteczne, jak przy użyciu świeżych embrionów.

„Dopóki zarodki są prawidłowo utrzymywane w zbiorniku z ciekłym azotem w temperaturze minus 396 stopni, mogą być użyteczne cały czas” – powiedziała Carol Sommerfelt, dyrektor laboratorium NEDC.