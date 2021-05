Żylaki w ciąży mogą prowadzić do zakrzepicy. Jak się ich pozbyć?

Żylaki to problem, na który uskarża się prawie połowa przyszłych mam. Sprawiają, że kobieta czuje się niekomfortowo, mogą powodować świąd i ból oraz doprowadzić do powstawania zakrzepów. Dlatego ważna jest profilaktyka i zmiana trybu życia na taki, który zapobiegnie powstawaniu żylaków.

Czym są żylaki?

Żylaki to chorobliwie poszerzone żyły, które pojawiają się na skórze na skutek niewydolności żylnej. Powstają w wyniku ucisku powiększającej się macicy na naczynia żylne w miednicy. W wyniku tego krew nie może prawidłowo krążyć, a zastawki żylne, które w normalnych warunkach transportują krew do serca, przestają się domykać. To powodują, że krew cofa się i zalega w naczyniach, rozszerzając je i tworząc zgrubienia oraz pajączki.

Na skórze najpierw pojawiają się nieestetyczne sine żyłki, by później zamienić się w sieć pajączków albo wyraźnie widoczne silne lub fioletowe zgrubienia żylne.

Przyczyny żylaków w ciąży

W ciąży organizm kobiety pracuje na najwyższych obrotach. Pompuje nawet litr krwi więcej niż normalnie, dlatego zastawki żylne muszą być bardzo wydolne, by sobie poradzić z tym zadaniem. Jeżeli tak nie jest, albo kobiecie w ciąży brakuje ruchu, na skórze szybko pojawiają się żylaki. Siedzący lub stojący tryb życia, który utrudnia przepływ krwi, zdecydowanie nie jest wskazany.

Nieestetyczne pajączki pojawiają się również na skutek zaburzeń hormonalnych. W ciąży gospodarka hormonalna jest zupełnie inna, a wysokie stężenie progesteronu, hormonu, który podtrzymuje ciążę, może osłabiać ścianki naczyń żylnych.

Inną przyczyną powstawania żylaków w czasie ciąży są uwarunkowania genetyczne. Jeżeli nasza babcia czy mama miały żylaki, jest wysoce prawdopodobne, że u nas również one wystąpią.

Objawy poszerzonych żył

Żylaki objawiają się:

nieestetycznymi pajączkami

rozszerzonymi ściankami naczyń

skurczami łydek



opuchlizną łydek

bólem

swędzeniem

uczuciem ciężkości nóg

Leczenie pajączków

W ciąży nie można stosować inwazyjnych metod leczenia żylaków. Niewskazane są zarówno środki farmakologiczne, jak i laserowe zabiegi zamykania naczynek czy operacyjne usuwanie zgrubień. Takie metody trzeba odłożyć na czas po ciąży albo po okresie laktacji.

Dobrym pomysłem jest natomiast wdrożenie działań, które zapobiegną powstawaniu żylaków. W ciąży można również stosować bezpieczne maści i kremy, które są przeznaczone mamom spodziewającym się dziecka. Zawierają one wyciągi roślinne (np. z awokado czy mentolu), łagodzą obrzęki i działają chłodząco na zmęczone nogi. Znajdziemy je w aptekach i drogeriach.

Jak zapobiegać rozszerzaniu żył?

Najlepszą metodą jest profilaktyka, która polega na odpowiedniej diecie, nawadnianiu i ruchu. Codzienna dawka aktywności fizycznej jest bardzo ważna w ciąży i przeciwdziała niedomykaniu się zastawek żylnych. Wskazane są spacery i basen.

Na spacery najlepiej wybierać obuwie na niskim obcasie, które nie będzie obciążało nóg. Nie powinno również uciskać stóp. Jeżeli ciąża przypada na zimowe lub wiosenne miesiące, warto kupić rajstopy przeciwżylakowe, które stymulują właściwe krążenie krwi.

Dobrze jest także po długim dniu leżeć z nogami w górze. Dzięki temu krew łatwiej krąży, a z łydek znika opuchlizna. Jeżeli mama czuje, że nogi są zmęczone i ciężkie, każdego dnia powinna przynajmniej 20 minut poleżeć z nogami opartymi na poduszce. Może to zrobić po nasmarowaniu nóg preparatem na żylaki dla ciężarnych.

Wskazana jest również zmiana diety, wykluczenie z niej produktów, które zawierają dużo soli, a zamiast tego spożywanie dużej ilości wody.

