Ciąża urojona – kiedy brzuch się powiększa, a dziecka nie ma. Jak to możliwe?

Ciąża urojona to ciąża rzekoma, kiedy psychika podpowiada kobiecie, że jest w ciąży, a w rzeczywistości nie spodziewa się dziecka. Jej przekonanie jest jednak tak silne, że powoduje wystąpienie objawów charakterystycznych dla fizjologicznej ciąży.

Czym jest ciąża urojona?

Ciąża urojona (pseudocyesis) to zaburzenie psychiczne, w związku z którym kobieta jest przekonana, że spodziewa się dziecka. Bywa nazywana także ciążą histeryczną albo rzekomą. Kobieta tak mocno wierzy, że zaszła w ciążę, że zaczyna rozpoznawać u siebie charakterystyczne symptomy świadczące o tym, że doszło do zapłodnienia. Jej przekonanie może być tak silne, że powoduje fizjologiczne zmiany w organizmie.

Objawy ciąży rzekomej

Ciąża urojona może powodować:

poranne mdłości

nudności

zahamowanie lub zwiększenie apetytu

zahamowanie miesiączek

tkliwość piersi

sygnały świadczące o uruchomieniu laktacji

powiększenie brzucha

wzrost masy ciała

Jak to możliwe?

Ciąża urojona potwierdza, że psychika człowieka ma niesamowite zdolności i może oddziaływać na fizjonomię. Silne przekonanie o ciąży ma moc wywoływania zmian w ciele kobiety. Może wpłynąć na produkcję hormonów i wydzielanie prolaktyny, co skutkuje uruchomieniem laktacji. Może także doprowadzić do zaburzeń w cyklu kobiecym, spowodować nieregularne miesiączki lub całkowity brak okresu, który również jest sygnałem świadczącym o ciąży. Oprócz tego kobieta może także odczuwać ruchy płodu, które w rzeczywistości są gazami jelitowymi.

Przyczyny zaburzenia

Wciąż nie wiadomo, co powoduje ciążę rzekomą. Wskazuje się jednak na jej związek z depresją i zaburzeniami psychicznymi. Najczęściej przyczyną tego stanu rzeczy są długotrwałe i bezskuteczne starania o dziecko. Gdy para przez kilka lat próbuje zajść w ciążę, w psychice kobiety zachodzą zmiany. Co miesiąc szuka oznak świadczących o tym, że się udało i że doszło do zapłodnienia.

Ale ciąża rzekoma może powstawać również z odwrotnych przyczyn – jest wynikiem lęku, że antykoncepcja zawiodła i że doszło do zapłodnienia. Kobiety, które panicznie boją się niechcianej ciąży, mogą stosować kilka metod antykoncepcji (np. tabletki antykoncepcyjne i prezerwatywę lub żele plemnikobójcze), a i tak co miesiąc doszukiwać się objawów ciąży.

Ciąże urojoną obserwuje się także u:

kobiet, które cierpią na nawracające poronienia

kobiet, które leczą się z powodu bezpłodności

kobiet, które są ofiarami przemocy

Diagnostyka

Wiara w ciążę jest w kobiecie tak silna, że jest ona w stanie przekonać najbliższych ludzi ze swojego otoczenia, a nawet ginekologa, że spodziewa się dziecka. Na podstawie symptomów, które opisuje, lekarz kieruje ją na USG, które ma potwierdzić obecność zarodka w macicy. Dopiero to badanie jest w stanie udowodnić, że ciąży fizjologicznej nie ma.

Czasem ciąża urojona jest tak silna, że nawet negatywny wynik badania USG nie przekonuje pacjentki o tym, że do zapłodnienia nie doszło. Szuka wtedy innych specjalistów i wykonuje kolejne badania, nie wierząc w diagnozę lekarza. Bardzo ważne jest wtedy, by była otoczona troską i miała obok siebie wspierającą osobę, która pomoże jej przejść przez ten trudny czas, w którym musi zmierzyć się z rzeczywistością.

Leczenie

Nie ma jednego sposobu leczenia ciąży urojonej. Pacjentka, u której potwierdzono, że jej myśli o ciąży są wyimaginowane, powinna wybrać się na terapię do psychologa. Tylko terapia jest w stanie uświadomić jej, że ciąża jest wytworem jej umysłu i pomóc jej wrócić do równowagi psychicznej. W trakcie spotkań ze specjalistą kobieta może odkryć przyczyny tego stanu rzeczy i pozbyć się traum i lęków.

