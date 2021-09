Paracetamol nie dla kobiet w ciąży? Wezwano do umieszczenia ostrzeżeń na etykietach

Na łamach prestiżowego czasopisma medycznego „Nature Revievs Endocrinology” zamieszczono wezwanie międzynarodowej grupy ekspertów do tego, by na opakowaniach ponad 600 leków (dostępnych zarówno na receptę, jak i bez niej), w skład których wchodzi działający przeciwbólowo i przeciwgorączkowo paracetamol, pojawiły się ostrzeżenia przed „niekorzystnymi skutkami neurologicznymi, moczowo-płciowymi i rozrodczymi” w przypadku kobiet spodziewających się dziecka.

Paracetamol a ciąża – czy kobiety w ciąży powinny unikać stosowania tego leku?

Według 91 specjalistów, którzy podpisali się pod apelem zamieszczonym w „Nature Revievs Endocrinology”, przez ostatnie 25 lat pojawiło się coraz więcej badań eksperymentalnych i epidemiologicznych, które sugerują, że paracetamol, czyli acetaminofen, a właściwie N-acetyl-p-aminophenol (APAP) w przypadku kobiet w ciąży może wpływać na rozwój płodu zwiększając tym samym ryzyko niektórych zaburzeń neurorozwojowych, rozrodczych i moczowo-płciowych (tj. wczesne dojrzewanie płciowe, nieprawidłowy poziom hormonów płciowych, zmniejszona liczba plemników, wnętrostwo – czyli brak jądra w mosznie, a także problemy z płodnością, które mogą wynikać z narażenia na niektóre leki w okresie płodowym).

Część badań wskazuje też na związek ze stosowaniem paracetamolu przez ciężarne a zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zaburzeniami ze spektrum autyzmu, opóźnieniem rozwoju mowy u dzieci lub obniżonym ilorazem inteligencji.

Mimo że nadal brakuje wystarczających dowodów na potwierdzenie tych sugestii, to autorzy apelu wezwali do tego, by kobiety oczekujące dziecka były informowane o działaniu farmaceutyków zawierających paracetamol, które obecnie są powszechnie stosowane przez ciężarne na całym świecie.

twitter

„Zalecamy, aby kobiety w ciąży zostały pouczone już na początku ciąży, by rezygnowały z środków z paracetamolem, chyba że jest to wskazane z medycznego punktu widzenia, a także konsultowały się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli nie są pewne, czy zastosowanie danych leków jest wskazane lub przyjmowały najmniejszą skuteczną dawkę takich preparatów przez możliwie najkrótszy czas, by zminimalizować ewentualne zagrożenie. Proponujemy konkretne działania w celu wdrożenia tych zaleceń. Niniejsze oświadczenie odzwierciedla nasze obawy i jest obecnie wspierane przez 91 naukowców, klinicystów i pracowników służby zdrowia z całego świata” – napisano w najnowszym komunikacie, o którym rozpisują się media na całym świecie.

twitter

Aktualne zalecenia dotyczące stosowania paracetamolu w ciąży

Warto dodać, że podczas ciąży warto konsultować zażywanie wszystkich leków i innych środków farmaceutycznych z lekarzem. Według aktualnych zaleceń paracetamol może być bezpiecznie stosowany przez ciężarne i uznaje się, że krótkotrwałe stosowanie tego preparatu nie ma negatywnego wpływu ani na matkę, ani na płód. Obecnie nie ma przeciwwskazań, by unikały go także kobiety karmiące piersią.

Naukowcy zwracają uwagę, że zawierający paracetamol APAP jest jednym z najczęściej stosowanych środków przeciwbólowych na świecie. Tylko w Stanach Zjednoczonych używa go ponad 65 proc. kobiet spodziewających się dziecka.

Czytaj też:

O ile lat szybciej starzeją się matki niedosypiające po urodzeniu dziecka? Będziecie zaskoczeniCzytaj też:

Ile można przytyć w ciąży? Pytamy dietetyków o kontrowersyjną wypowiedź lekarki z OleśnicyCzytaj też:

Jaki wiek jest najlepszy, by zostać rodzicem? Nowe wyniki badań