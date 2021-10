5 witamin, które warto przyjmować przed ciążą

Planując ciążę, warto zadbać o swój organizm i przyjrzeć się swojej diecie oraz stylowi życia. Zmiana jadłospisu na bardziej urozmaicony i zbilansowany może poprawić płodność i zwiększyć szanse na zapłodnienie. Może również uzupełnić braki witamin i mikroelementów w organizmie, dzięki czemu po zapłodnieniu płód otrzyma od razu wszystkie niezbędne do rozwoju substancje.

Dieta na płodność

Już kilka miesięcy przed planowaną ciążą warto uzupełnić dietę w produkty bogate w zdrowe tłuszcze nienasycone (ryby, owoce morza, orzechy, siemię lniane, migdały), warzywa, rośliny strączkowe, produkty pełnoziarniste, chude mięso, owoce. Wiadomo, że dieta bogata w kwasy z grupy Omega (Omega-3 i Omega-6) wspomaga proces zapłodnienia.

Dobrze jest wykluczyć z jadłospisu cukry proste, słodycze, fast foody i produkty wysoko przetworzone. Mogą one sprzyjać chorobom cywilizacyjnym, wahaniom gospodarek hormonalnej i tłuszczowej oraz infekcjom osłabiającym odporność organizmu.

Kiedy rozpocząć suplementację?

Oprócz diety i aktywności fizycznej warto również sięgnąć po suplementy diety. Najlepiej zrobić to minimum trzy miesiące przed rozpoczęciem starań o powiększenie rodziny. Pozwoli to uzupełnić braki w organizmie i zaspokoić zapotrzebowanie mamy i rozwijającego się płodu na substancje odżywcze.

Jakie witaminy warto przyjmować przed ciążą? Poniżej znajduje się szczegółowy wykaz.

Kwas foliowy



Kwas foliowy, inaczej witamina B9, powinny suplementować wszystkie dorosłe kobiety, które znajdują się w tzw. wieku rozrodczym. Kwas ten znajduje się również w pożywieniu (m.in. w zielonych warzywach), ale samą dietą nie jesteśmy w stanie spełnić dziennego zapotrzebowania. Z tego względu ginekolodzy zalecają suplementację 400mcg kwasu foliowego dziennie kobietom, które planują zajście w ciążę. Kwas foliowy zapobiega wadzie cewy nerwowej u płodu, która rozwija się w pierwszych tygodniach ciąży.



Jod



Jod to bardzo ważny pierwiastek dla kobiet w ciąży. Wspiera pracę tarczycy i zapewnia właściwy rozwój płodu. Problemy z tarczycą powinny być zdiagnozowane wcześniej, przed planowaną ciążą. Warto zatem zbadać poziom TSH i w razie konieczności udać się do endokrynologa.



Żelazo



Żelazo to ważny pierwiastek, który odpowiada za transport tlenu do komórek organizmu. Dodatkowo wspiera odporność i pracę układu immunologicznego. Dzienne zapotrzebowanie na żelazo u kobiet w ciąży jest wyższe niż u tych, które nie spodziewają się dziecko. Warto zatem sięgać po produkty zawierające żelazo i suplementy dla kobiet, które pozwalają uzupełnić poziom tego pierwiastka. Suplementy zawsze warto skonsultować z ginekologiem.



Witamina D



Witamina D3 nazywana jest witaminą słońca. Odpowiada ona za prawidłowy stan kości oraz zębów, reguluje stężenie wapnia. W czasie ciąży właściwe stężenie witaminy D jest niezbędne, by ukształtować kościec płodu.



Kwasy tłuszczowe omega-3



Kwasy z grupy Omega dostarczają niezbędnych tłuszczy, które warunkują nie tylko wchłanianie witamin, ale również wpływają na prawidłową pracę układów nerwowego, sercowego oraz immunologicznego. Dieta bogata w nienasycone tłuszcze warunkuje prawidłowy rozwój dziecka .

