Jak uchronić się przed przeziębieniem w ciąży? 5 sprawdzonych porad

Przeziębienie w ciąży zdarza się bardzo często, ponieważ organizm przyszłe mamy jest narażony na działanie wirusów. Można jednak wiele zrobić, by się przed nim ochronić i nie jest to wcale takie trudne. Co robić, by unikać przeziębień i infekcji w czasie oczekiwania na maluszka?

Dlaczego w ciąży często się przeziębiamy?

W ciąży cały organizm kobiety pracuje inaczej. Układ immunologiczny działa ze zdwojoną siłą, chroniąc mamę i rozwijający się płód przed wirusami, bakteriami, grzybami i innymi patogennymi drobnoustrojami. Wahająca się gospodarka hormonalna sprawia jednak, że organizm jest częściej narażony na infekcje. Zwykłe przegrzanie, przesuszenie powietrza w domu czy nieodpowiednia ilość snu mogą przyczynić się do osłabienia naturalnej odporności, co sprzyja rozwojowi przeziębienia.

Jak uchronić się przed przeziębieniem?

Aby wzmocnić naturalną odporność organizmu w ciąży, warto zadbać o siebie w tym czasie i prowadzić zrównoważony i zbilansowany tryb życia. Odpowiednia ilość aktywności fizycznej na powietrzu, snu, a także stosowanie zdrowej i zrównoważonej diety mogą znacząco zmniejszyć ryzyko złapania infekcji.

1. Sięgaj po produkty z błonnikiem

Aby zapobiec przeziębieniu, warto stosować zdrową i zbilansowaną dietę. Powinny się w niej znajdować owoce i warzywa, chude mięso, ryby, zdrowe tłuszcze, produkty pełnoziarniste. Warto zwrócić uwagę na udział błonnika w diecie.

W ciąży układ trawienny kobiety spowalnia, co może stać się przyczyną nawracających zaparć i problemów z wypróżnianiem. Duża dawka błonnika nie tylko wspiera pracę układu trawiennego i jelit, ale także dba o kondycję mikroflory jelitowej, a zatem przyczynia się do wzmocnienia naturalnej odporności. Pomaga też oczyścić organizm ze złogów i wirusów.

2. Pamiętaj o tłuszczach roślinnych

Dla prawidłowej odporności ważny jest także udział tłuszczy roślinnych w diecie. Oleje, oliwa z oliwek czy awokado nie tylko dostarczają kwasów Omega-3, poprawiających pracę mózgu i serca, ale też sprzyjają wchłanianiu witaminy D, która rozpuszcza się w tłuszczach. Odpowiada ona za prawidłową pracę układu odpornościowego.

3. Nie przegrzewaj organizmu

Aby właściwie dbać o organizm, nie należy go przegrzewać. Nieodpowiednie ubieranie w stosunku do pogody lub utrzymywanie w mieszkaniu zbyt wysokiej temperatury mogą przyczyniać się do rozwoju infekcji, a także do ich nawracania. Dlatego w ciąży zawsze ubieraj się na cebulkę, a gdy poczujesz, że robi ci się zbyt ciepło, zdejmij z siebie jedną warstwę ubrań. W ten sposób możesz kontrolować temperaturę i zapobiegać przegrzaniu.

Dbaj również o odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach. Najbardziej optymalną jest 21-22 stopni. Do spania temperatura może być niższa, ponieważ to korzystnie działa na serce. Nie odkręcaj kaloryferów maksymalnie, gdy temperatura na zewnątrz jest na plusie i dbaj o to, by powietrze w domu było wilgotne.

4. Sięgaj po domowe środki na odporność

Niezależnie od tego, czy jesteśmy chorzy czy zdrowi, warto w sezonie jesienno-zimowym wzbogacić dietę w produkty, które są bogate w witaminę C, polifenole i substancje wzmacniające odporność. Miód, imbir, sok malinowy, sok z czarnego bzu, cebula, czosnek, kiszonki to naturalni sprzymierzeńcy układu immunologicznego. Warto po nie sięgać jak najczęściej.

5. Unikaj skupisk ludzkich

W ciąży lepiej jest dmuchać na zimne, tym bardziej, że mamy pandemię koronawirusa. Z tego względu lepiej unikać gwarnych i zatłoczonych miejsc, gdzie łatwo złapać zarazki. Zamiast zakupów w galerii handlowej lepiej jest zdecydować się na te online, a na kawę z przyjaciółką wybrać malutką kawiarnię zlokalizowaną gdzieś na uboczu niż dużą kawową sieciówkę pełną ludzi. Takie unikanie tłocznych miejsc może pomóc uchronić się przed infekcjami.

Czytaj też:

Anemia w ciąży jest niezwykle groźna. Pomoże tzw. superbiałko?