Co oznacza stwierdzenie ARSA u płodu?

W czasie ciąży każda kobieta musi wykonać minimum trzy badania USG, po jednym w każdym z trymestrów. Mają one inną rolę i oznaczają inne parametry.

Pierwsze USG, nazywane USG genetycznym, pomaga sprawdzić, czy płód nie jest obciążony wadami genetycznymi i czy ciężarnej nie grozi poród przedwczesny. Na drugim USG wykonuje się dokładne pomiary części ciała płodu, a także sprawdza pracę serca dziecka. To właśnie w czasie tego badania można usłyszeć, że u dziecka oznaczono ARSA. Trzecie USG to oznaczenie wzrostu (sprawdzenie, czy dziecko rozwija się równomiernie) i oszacowanie przybliżonej masy ciała dziecka.

Czym jest ARSA?

ARSA to jedna z wad serca, którą wykrywa się w ciąży u dziecka. Skrót ten pochodzi od słów „aberrant right subclavian artery” i oznacza błądzącą prawą tętnicę podobojczykową. Oznaczenie ARSA sprawia, że wzrasta ryzyko wystąpienia nieprawidłowego kariotypu u płodu. Dla rodziców nie oznacza to jednak, że ich dziecko urodzi się z wadą genetyczną. Jest to jednak wskazanie do wykonania szczegółowej diagnostyki.

Kiedy można oznaczyć ARSA?

ARSA można oznaczyć już na pierwszym USG genetycznym, jeśli jest wykonywane bardzo dokładnie, najlepiej w technologii 3D. Zazwyczaj serduszko jest szczegółowo badane w czasie drugiego badania USG, nazywanego USG połówkowym. To wtedy często lekarze wykrywają jakieś nieprawidłowości. Jeśli one wystąpią, zalecane jest częstsze wykonywanie badań albo zrobienia echa serca płodu.

Tzw. ognisko hiperechogeniczne w sercu to jedna z najczęściej wykrywanych nieprawidłowości w czasie drugiego badania obrazowego. Kiedyś jej wykrycie wiązano z wystąpieniem zespołu Downa u dziecka, ale dziś już wiadomo, ze nie musi ona oznaczać nic złego.

Co może oznaczać ARSA?

ARSA nie musi oznaczać wady genetycznej u dziecka. Jak wynika z danych, ARSA występuje nawet u 2 procent dorosłych zdrowych ludzi i nie jest związana z żadną chorobą. Nie powoduje również problemów z połykaniem czy funkcjonowaniem tchawicy.

Jeżeli w czasie badania lekarz nie wykrył żadnych innych nieprawidłowości, a serce zbudowane jest prawidłowo, nie trzeba martwić się ARSA.

Jak dbać o siebie w ciąży?

Kwas foliowy



Kwas foliowy, inaczej witamina B9, powinny suplementować wszystkie dorosłe kobiety, które znajdują się w tzw. wieku rozrodczym. Kwas ten znajduje się również w pożywieniu (m.in. w zielonych warzywach), ale samą dietą nie jesteśmy w stanie spełnić dziennego zapotrzebowania. Z tego względu ginekolodzy zalecają suplementację 400mcg kwasu foliowego dziennie kobietom, które planują zajście w ciążę. Kwas foliowy zapobiega wadzie cewy nerwowej u płodu, która rozwija się w pierwszych tygodniach ciąży.



Jod



Jod to bardzo ważny pierwiastek dla kobiet w ciąży. Wspiera pracę tarczycy i zapewnia właściwy rozwój płodu. Problemy z tarczycą powinny być zdiagnozowane wcześniej, przed planowaną ciążą. Warto zatem zbadać poziom TSH i w razie konieczności udać się do endokrynologa.



Żelazo



Żelazo to ważny pierwiastek, który odpowiada za transport tlenu do komórek organizmu. Dodatkowo wspiera odporność i pracę układu immunologicznego. Dzienne zapotrzebowanie na żelazo u kobiet w ciąży jest wyższe niż u tych, które nie spodziewają się dziecko. Warto zatem sięgać po produkty zawierające żelazo i suplementy dla kobiet, które pozwalają uzupełnić poziom tego pierwiastka. Suplementy zawsze warto skonsultować z ginekologiem.



Witamina D



Witamina D3 nazywana jest witaminą słońca. Odpowiada ona za prawidłowy stan kości oraz zębów, reguluje stężenie wapnia. W czasie ciąży właściwe stężenie witaminy D jest niezbędne, by ukształtować kościec płodu.



Kwasy tłuszczowe omega-3



Kwasy tłuszczowe omega-3



Kwasy z grupy Omega dostarczają niezbędnych tłuszczy, które warunkują nie tylko wchłanianie witamin, ale również wpływają na prawidłową pracę układów nerwowego, sercowego oraz immunologicznego. Dieta bogata w nienasycone tłuszcze warunkuje prawidłowy rozwój dziecka .

