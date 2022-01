Fioletowy motyl – szczególny symbol w szpitalu. Co dokładnie oznacza?

Fioletowy motyl to symbol coraz popularniejszy na oddziałach położniczych w Polsce i na całym świecie. Umieszcza się go przy łóżku maleństwa, które straciło swoje rodzeństwo z ciąży mnogiej. Stosowanie symbolu ma na celu zapewnienie większego komfortu psychicznego rodzicom, którzy mogą uniknąć w ten sposób trudnych pytań. Może być sposobem upamiętnienia utraconego dziecka, gdy rodzice próbują odnaleźć się w tej trudnej sytuacji. Jedno jest pewne – wiedzę o fioletowym motylu warto rozpowszechniać, bowiem nigdy nie wiadomo, kiedy może się ona przydać.

Historia fioletowego motyla

Pomysł symbolu narodził się w Wielkiej Brytanii, gdzie pewna matka przeżyła stratę jednej z bliźniaczek po trzech godzinach od urodzenia. Kobieta usłyszała wtedy od innej mamy „z dwójką miałaby pani ciężej”. Aby inne mamy nie były narażone na tego typu uwagi, w padała na pomysł stworzenia symbolu utraty. Miał on informować, że rodzic wymaga szczególnego wsparcia oraz wyrozumiałości. Kolor miał być na tyle neutralny, żeby pasować zarówno do chłopca, jak i do dziewczynki.

W uzgodnieniu z personelem szpitala zdecydowała się na fioletowego motyla, który miał symbolizować ulotność, stratę maluszka. Kobieta przypięła go do łóżeczka dziecka, a w miarę upływu czasu w ślad za nią poszły inne mamy, których nowo narodzone dzieci traciły swoje rodzeństwo. Obecnie wiele fundacji stara się popularyzować symbol, aby zaoszczędzić bólu i trudnych pytań rodzicom w żałobie.

Jak czytamy na stronie Poronilam.pl., „Znajomość tej symboliki pozwala wspierać rodziców, którzy doświadczyli straty. Fioletowy motyl umożliwia stworzenie społeczności, która pomaga sobie nawzajem przejść przez ciężkie chwile”.

Czytaj też:

Łyżeczkowanie macicy – zabieg, którego nie należy się bać. Na czym polega?Czytaj też:

6 oznak, że możesz być w ciąży z bliźniaczej