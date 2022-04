Rumianek w ciąży – na co pomaga i co o tym sądzą ginekolodzy

W czasie ciąży powinno się z ostrożnością przyjmować nie tylko np. leki przeciwbólowe i inne farmaceutyki dostępne na receptę i bez recepty, ale także zioła. Choć są one naturalnym sposobem na wiele dolegliwości, to mogą także wykazywać działania uboczne. Nawet z pozoru niegroźne i często stosowane zioła mogą być dla ciężarnych bardzo niebezpieczne. Z tego względu decyzję o doustnym stosowaniu przygotowanego z rumianku zwyczajnego oraz innych ziół naparu, trzeba zawsze skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

Należy pamiętać, że każda roślina, która znajduje zastosowanie lecznicze, może także szkodzić. Jest to niezwykle ważne zarówno w ciąży oraz podczas karmienia piersią, jak i później, kiedy podajemy zioła niemowlętom i małym dzieciom oraz sami po nie sięgamy. Co więcej, zioła wchodzą w interakcje z lekami – mogą nasilać lub osłabiać ich działanie, prowadząc do pogorszenia się stanu zdrowia.

Rumianek pospolity – roślina o wyjątkowych właściwościach

Rumianek pospolity jest ziołem, którego właściwości lecznicze wykorzystywano już w czasach starożytnych m.in. w Grecji. Ta roślina zielna została doskonale poznana pod względem swojego działania. Tradycyjnie stosowana jest doustnie w postaci naparu oraz zewnętrznie na skórę i błony śluzowe. Ze względu na szerokie możliwości zastosowania rumianek pospolity powinien znaleźć się w domowej apteczce, bo stanowi on cenną broń przeciwko różnym dolegliwościom.

Surowcem zielarskim rumianku pospolitego są koszyczki kwiatowe. To z nich przygotowywany jest napar, który działa przeciwzapalnie, lekko antyseptycznie, uspokajająco, a także łagodząco w przypadku dolegliwości gastrycznych. Rumianek występuje w Polsce m.in. na łąkach i nieużytkach, jednak bezpieczniej jest sięgać po wyselekcjonowany susz, który dostępny jest w aptekach i sklepach zielarskich. Roślina ta nie ma wielkich wymagań. Jeżeli mieszkamy z dala od ruchliwej ulicy, możemy wysiać rumianek w ogrodzie lub w donicach na tarasie bądź balkonie, zyskując piękną ozdobę i własny surowiec zielarski, który po wysuszeniu może posłużyć do przygotowania aromatycznego naparu.

Swoje działanie rumianek zawdzięcza bogactwu naturalnych substancji m.in. olejków eterycznych, flawonoidów, związków kumarynowych i witamin. Ze względu na skład jest uważany za roślinę do zadań specjalnych, która w szybki i skuteczny sposób pomaga redukować m.in. ból brzucha, który pojawia się na skutek wzdęć oraz napięcie nerwowe.

Na co pomaga rumianek?

Jak już zostało wspomniane, rumianek pomaga na wiele częstych dolegliwości, z powodu których cierpią nie tylko kobiety ciężarne. W formie naparu do użytku wewnętrznego tradycyjnie stosowany jest m.in.:

w stanach zapalnych pęcherza moczowego,

na bolesne skurcze macicy podczas miesiączkowania,

na wzdęcia,

przy skurczach żołądka i jelit na tle nerwowym.

Picie herbaty rumiankowej zapobiega wzdęciom, co sprawia, że roślina ta często wchodzi w skład herbatek na kolkę dla niemowląt, a także polecana jest dla kobiet karmiących piersią. Picie rumianku działa uspokajająco, pomaga zasnąć, poprawia nastrój, łagodzi bóle głowy o napięciowym podłożu, a także łagodzi objawy kataru siennego.

Zewnętrznie rumianek w formie naparu stosuje się m.in. do płukania jamy ustnej – na ból gardła, zapalenie dziąseł i afty, a także w stanach zapalnych skóry. Stosowanie rumianku w formie nasiadówek polecane jest na infekcje dróg płciowych.

Rumianek w ciąży – na co pomaga picie rumianku?

Cenne właściwości lecznicze rumianku są pomocne przy wielu dolegliwościach ciążowych, jednak trzeba pamiętać, że zioła w różny sposób działają na konkretny organizm ciężarnej. Rumianek może zadziałać specyficznie, wywołując np. objawy alergii, które przed ciążą nie występowały, dlatego przed jego zastosowaniem, należy skonsultować się z lekarzem. Tradycyjnie rumianek w ciąży stosowany jest na pojawiające się na skutek zmian hormonalnych poranne mdłości, na przedwczesne skurcze macicy (spazmy macicy), na infekcje dróg płciowych i stan zapalny pochwy, jak również na problemy skórne.

Pomaga on także łagodzić dolegliwości gastryczne oraz działa uspokajająco, ułatwiając zasypianie. Z tego względu dość często stosowany jest przez ciężarne jako naturalny lek na stres i zwiększone napięcie nerwowe. Właściwości lecznicze rumianku można wykorzystać także w przypadku niektórych schorzeń skóry i błon śluzowych. Mocną herbatę rumiankową stosuje się m.in. w formie okładów na podrażnione oczy, zapalenie spojówek i stan zapalny sromu. Co więcej, z naparu rumianku możemy zrobić inhalację parową, która łagodzi katar przy przeziębieniu, wspomaga leczenie zatok oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań związanych z infekcją wirusową.

Napar z rumianku, w którym rozpuścimy sól, pomaga zredukować utrudniającą życie wielu kobiet ciężarnych opuchliznę nóg. Po porodzie rumiankiem możemy łagodzić bolesność sutków, która pojawia się na początku karmienia, jednak niemowlę nie powinno ssać piersi zaraz po zastosowaniu okładu lub przemyciu brodawki naparem.

Rumianek w ciąży – co na to ginekolodzy?

Zdania lekarzy na temat picia rumianku w ciąży bywają podzielone. W przypadku zewnętrznego zastosowania naparu z rumianku nie trzeba obawiać się zagrażających zdrowiu ciężarnej i jej nienarodzonego dziecka skutków ubocznych. Pić rumianek w ciąży trzeba jednak z umiarem. Spożywanie aromatycznego naparu nie powinno być codziennym rytuałem kobiety ciężarnej. Dopuszczalne jest spożywanie jednej filiżanki naparu dziennie, jednak lepiej sięgać po zioła w ciąży doraźnie, co pozwoli uniknąć ewentualnych skutków ubocznych ich przewlekłego stosowania.

Jeszcze raz chcemy podkreślić – decyzja o tym, czy na dolegliwości ciążowe pić rumianek, powinna zostać podjęta po konsultacji z prowadzącym ciążę ginekologiem! W sytuacji, gdy lekarz nie będzie widział przeciwwskazań, aby przyszła mama piła rumianek, trzeba pamiętać o zachowaniu umiaru.

Rumianek w ciąży – podsumowanie

Rumianek pospolity to jedno z najlepiej poznanych ziół. Jego właściwości lecznicze wykorzystywano już w czasach starożytnych w celu leczenia różnych schorzeń. W medycynie naturalnej rumianek jest jednym z częściej stosowanych ziół na dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, a także infekcje skóry i błon śluzowych jamy ustnej. Rumianek jest ziołem o szerokim zastosowaniu, jednak ziołowe napary w ciąży nie zawsze są w pełni bezpiecznym sposobem na różne dolegliwości. Chcąc stosować rumianek w ciąży i inne ziołowe napary, trzeba poradzić się swojego ginekologa. Warto również pamiętać, że zioła mogą wchodzić pomiędzy sobą w interakcje oraz reagować z przyjmowanymi lekami.

Kobiety ciężarne powinny unikać przede wszystkim ziół, które oddziałują na mięśnie macicy, wywołując ich skurcz, bo mogą one doprowadzić do poronienia lub przedwczesnego porodu.

