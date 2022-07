Co pić w ciąży, a czego unikać? Poznaj listę najpopularniejszych napojów

Picie odpowiednich ilości wody w ciąży pozwala ograniczyć dolegliwości, takie jak bolesne skurcze nóg, utrzymujące się uczucie zmęczenia oraz bóle głowy, które w tym czasie występują bardzo często. Stwierdzono, że picie wody zapobiega również:

kamicy układu moczowego,

infekcji dróg moczowych,

zaburzeniom koncentracji,

wymiotom,

nudnościom,

suchości skóry.

Woda jest niezbędna również do przyswajania składników odżywczych i witamin.

Dobrym wyborem są wody smakowe

Alternatywą dla wody niegazowanej jest własnoręcznie przygotowana woda smakowa. Wystarczy dodać do dzbanka odrobinę świeżej mięty i ulubionych owoców, a zwykły płyn zmieni swój smak i zachęci do częstszego sięgania po kolejną szklankę.

Unikaj nieprzetestowanej wody z kranu!

Jeśli kobieta w ciąży decyduje się pić wodę z kranu, powinna pamiętać, żeby była to woda przetestowana. W starych, nieremontowanych budynkach woda z kranu może przechodzić przez rury zanieczyszczone ołowiem lub żelazem. Stwierdzono również, że picie zanieczyszczonej ołowiem wody może powodować przedwczesny poród, niską masę urodzeniową dziecka, a nawet opóźnienia rozwojowe.

Pij herbatki ziołowe!



Dietetycy polecają do picia przyszłym mamom herbatę Rooibos, która jest pełna przeciwutleniaczy i całkowicie wolna od kofeiny. Aby zmniejszyć natomiast objawy porannych mdłości, polecają picie herbat imbirowych i miętowych. Czerwona herbata z liści malin wskazana jest jedynie przed samym porodem, bo zwiększa skurcze macicy.







Uważaj na napoje zawierające kofeinę!







Nie przejmuj się, jeśli nie wyobrażasz sobie 9 miesięcy bez kawy czy herbaty! Nie musisz z nich rezygnować Według American Pregnancy Association, dopuszczalny poziom kofeiny wynosi od 150 do 300 miligramów dziennie, co odpowiada dwóm filiżankom kawy. Takie spożycie nie zostało powiązane z żadnym negatywnym wpływem na rozwój płodu. Należy jednak pamiętać, że nie tylko kawa i herbata zawierają kofeinę. Czekolada, napoje gazowane, a nawet niektóre rodzaje leków zawierają ten składnik. Można więc przekroczyć bezpieczną dawkę, nie zdając sobie sprawy.



Pij sok z pomarańczy!



Pasteryzowane soki, w tym sok pomarańczowy, który znajdziesz w supermarkecie, kobiety w ciąży mogą pić bez obaw. Pasteryzacją oznacza, że sok został podgrzany do wysokiej temperatury, aby zabić wszelkie się bakterie, a następnie schłodzony, dzięki czemu można go bezpiecznie pić.



Unikaj niepasteryzowanych soków z owoców!



Niepasteryzowane soki nie są odpowiednio przebadane, a ich spożycie wiąże się m.in. z ryzykiem zarażenia bakterią E. Coli – przestrzegają specjaliści.



Pij smoothies!



Koktajle są łatwym i pysznym sposobem na spożywanie dużej ilości owoców i warzyw. Badania wskazują, że kobiety w ciąży lepiej tolerują koktajle lepiej niż np. gotowane warzywa. Pamiętaj, aby koktajl zawierał warzywa, a nie tylko owoce – doradzają dietetycy.



Unikaj kombuchy!



Kombucha to sfermentowany napój herbaciany. Zdarza się również, że jest uważany za napój wellness, ponieważ ma niezliczone korzyści zdrowotne. Nie zaleca się go jednak kobietom w ciąży. Chociaż kombucha nie jest oznaczona jako napój alkoholowy, w rzeczywistości zawiera minimalne ilości alkoholu – do 0,5 procent, co może być szkodliwe dla rozwijającego się płodu. Dodatkowo kombucha jest wytwarzana z herbaty zawierającej kofeinę. Na dodatek większość rodzajów kombuchy jest niepasteryzowana, co oznacza, że niektóre rodzaje bakterii, które są szkodliwe dla kobiet w ciąży, takie jak listeria, mogą znaleźć się w butelce.Czytaj też:

