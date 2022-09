Jak pozbyć się porannych mdłości w ciąży? Sposób jest bardzo przyjemny

Wiele kobiet w ciąży zastanawia się, czy może jeść lody. Jest rzeczą oczywistą, że w ciąży chcą zrobić wszystko, aby wspierać optymalny rozwój płodu, a jak wiadomo, wiele zależy również od zdrowego odżywiania. Ciąża to jednak czas zmieniających się potrzeb żywieniowych, organizm domaga się wtedy dodatkowych kalorii. Czy można więc ulegać zachciankom?

Czy w ciąży trzeba liczyć kalorie?

Dietetycy z portalu The List, wskazują, że ciąża zdecydowanie nie jest dobrym czasem na ograniczanie jedzenia. Jak wynika z badań, kobieta do drugiego trymestru ciąży potrzebuje dodatkowych 300-350 kalorii dziennie, a do trzeciego trymestru dodatkowych 450-500 kalorii dziennie.

Ciesz się smakiem lodów

Jedzenie lodów to dobry sposób na poprawę humoru. Wielu osobom kojarzą się z beztroskim dzieciństwem lub nagrodą. Kiedy jemy ten słodki deser, w mózgu zapala się „światełko” w tzw. centrum nagrody i dlatego odzyskujemy humor – wyjaśniają specjaliści. Lody zawierają też wiele cennych składników odżywczych, w tym wapń i fosfor do budowy silnego układu kostnego oraz witaminy: B12, która jest niezbędna do rozwoju mózgu i zapobiegania wadom wrodzonym oraz witaminę C, która wspomaga układ odpornościowy.

Lody zapobiegają porannym mdłościom

Badanie opublikowane w „Journal of Clinical Obstetrics, Gynecology & Infertility” wykazało korelację między jedzeniem lodów a łagodzeniem objawów hyperemesis gravidarum, stanu, który powoduje nudności i wymioty w ciąży. Jeżeli wiec cierpisz na tę dolegliwość, dietetycy zalecają, żeby jeść lody oraz inne zimne produkty. Tłumaczą, że zimne pokarmy pomagają ograniczyć poranne mdłości, ponieważ nie posiadają tak silnego zapachu, jak gorące. A właśnie zapach może drażnić i powodować nudności. Przestrzegają jednak, żeby lody jeść z umiarem i nie zastępować nimi posiłków.

Typowe zachcianki w ciąży:

Ciążowe zachcianki są naturalnym sygnałem organizmu informującym o potrzebie uzupełnienia ważnych składników odżywczych. Lista ciążowych zachcianek jest długa. Do najczęściej wymienianych należą:

kiszone ogórki,

cytryny,

tłuste potrawy,

czerwone mięso,

słodycze.

