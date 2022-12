Rozważasz poród domowy? Sprawdź, jakie są jego wady i zalety

Porody w domu w naszym kraju nie są tak popularne jak za granicą, ale coraz więcej mam rozważa możliwość rodzenia w domu. Taki poród sprzyja intymności, pozwala zbudować głębszą relację między partnerami i dzieckiem, a także jest spokojniejszy niż poród w szpitalu. Nie każda mama może jednak pozwolić sobie na to, by rodzić w domu. Co trzeba wiedzieć o porodach domowych?

Czym jest poród w domu?

Poród w domu to poród, w którym dziecko przychodzi na świat w warunkach pozaszpitalnych. Młodej mamie pomocy najczęściej udziela doula, która podpowiada, jakie przyjmować pozycje porodowe, a także kontroluje postępy porodu. Taki rodzaj porodu wyklucza skorzystanie z farmakologicznych metod łagodzenia porodu, nie można zatem przyjąć znieczulenia zewnątrzoponowego ani żadnej innej metody łagodzenia bólu. Można natomiast stosować aromaterapię lub korzystać z immersji wodnej.

Jakie są zalety porodu w domu?

Poród domowy ma wiele zalet:

pozwala przeżyć poród tak, jak kobieta chce

stwarza możliwość głębszego przeżycia porodu

pozwala nawiązać bliższą relację między partnerami i dzieckiem

Jakie są wady porodu w domu?

Poród domowy nie jest jednak dla wszystkich. Jako wady wymienia się:

brak opieki medycznej na wypadek komplikacji okołoporodowych

niemożność skorzystania z farmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego

Kto może skorzystać z porodu domowego?

Poród w domu nie jest dla wszystkich. Z tej metody narodzin mogą skorzystać jedynie te ciężarne, których ciąża przebiegała prawidłowo. Jeśli dziecko jest prawidłowo ułożone (czyli główką do dołu), a w ciąży nie dochodziło do żadnych nieprawidłowości, poród domowy jest możliwy. Najmniejsze powikłania, złe ułożenie płodu czy choćby wysokie ciśnienie są przeciwwskazaniem do narodzin domowych.

Taki rodzaj porodu jest odradzany również tym kobietom, które rodziły już wcześniej przez cesarskie cięcie. Poród naturalny po cesarce jest porodem trudniejszym (choć nie niemożliwym), powinien przebiegać pod kontrolą lekarza w warunkach szpitalnych. Warto pamiętać, że w takiej sytuacji, gdyby cokolwiek zaczęło się komplikować, można szybko przeprowadzić cesarskie cięcie. Podczas porodu domowego trzeba wezwać karetkę i przetransportować rodzącą do szpitala, a to oznacza, że traci się cenny czas.

